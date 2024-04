Strage di Altavilla Milicia, dal corpo di Antonella Salamone mancano alcuni resti: le ipotesi degli inquirenti

“Ho visto il fumo per tre giorni”, racconta un vicino dei Barreca a proposito della strage di Altavilla Milicia, in provincia di Palermo. Il finale più tragico e ben più vicino all’epilogo di un terribile rituale è quello al quale è andata incontro Antonella Salamone, moglie di Giovanni Barreca ora in carcere insieme alla figlia 17enne e i coniugi palermitani, Sabrina Fina e Massimo Carandente.

Come noto, il corpo di Antonella Salamone è stato trascinato sopra la montagnola alla quale si accede dal retro della villetta degli orrori, poi è stato gettato in un fossa scavata appositamente e coperto con assi di legno e oggetti di porcellana. Subito dopo è stato dato alle fiamme. Tuttavia, come emerge da un servizio di ‘Mattino Cinque’, alcune parti del corpo sarebbero scomparse.

Gli inquirenti avrebbero infatti rinvenuto un numero di ossa non sufficiente per giustificare la smaterializzazione del cadavere con il rogo delle carni. L’ipotesi più immediata è quella dell’intervento di animali selvatici, ma gli inquirenti non escludono la pista del rituale. C’è, inoltre, un fusto di metallo nelle immediate vicinanze del luogo in cui è stato bruciato il corpo di Antonella Salamone.

Quel fusto è stato utilizzato durante la mattanza? Il corpo della donna è stato fatto rotolare al suo interno mentre veniva trasportato sulla montagnola?