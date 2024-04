Strage di Altavilla Milicia, Antonella comprava i prodotti di Sabrina Fina: "Le avevano proposto di venderli"

Un piccolo tassello si aggiunge nella trama della strage di Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, dove hanno perso la vita Antonella Salamone e i suoi figli Kevin e Emmanuel Barreca. In carcere il marito Giovanni Barreca, la figlia 17enne e i coniugi palermitani Sabrina Fina e Massimo Carandente. Dopo le prime notizie sulla strage erano emersi gli audio inviati proprio da Sabrina Fina a un interlocutore sconosciuto con riferimenti a un incontro del 24 febbraio. Fissiamo questa data.

Il 10 febbraio Sabrina Fina aveva mandato un audio per comunicare che l’evento del 24 febbraio, durante il quale avrebbe presentato i suoi prodotti, era stato annullato. Il 10 febbraio la strage era già compiuta.

La voce di Sabrina Fina era distorta, con parole biascicate e lentezza nella produzione verbale. A confermare l’esistenza dell’evento è una testimone ascoltata da ‘Pomeriggio Cinque’. Da tempo Antonella Salamone aveva iniziato ad assumere i prodotti dietetici che Sabrina Fina vendeva.

Ottenuti i primi risultati, Sabrina Fina aveva organizzato un incontro in un bar per presentare i suoi prodotti e mostrare agli invitati i risultati ottenuti da Antonella. L’incontro era fissato per il 24 febbraio. Alla testimone, Antonella Salamone aveva riferito che Sabrina Fina le aveva proposto: “Perché non guadagni qualcosa vendendo anche tu questi prodotti?“.