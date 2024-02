Strage di Altavilla Milicia, spunta un audio di Sabrina Fina con parole biascicate e confusione: il video

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un audio WhatsApp di Sabrina Fina potrebbe definire ancora meglio l’ordine degli eventi di cui si compone la strage di Altavilla Milicia, dove Giovanni Barreca ha ucciso sua moglie Antonella Salamone e i figli Emanuel e Kevin. All’interno della villetta del Palermitano erano presenti anche Sabrina Fina e Massimo Carandente e la figlia 17enne di Barreca che avrebbe avuto un ruolo nella mattanza.

‘Pomeriggio Cinque’ ha ottenuto due audio distinti inviati da Sabrina Fina, uno il 3 febbraio e uno il 10, che differiscono per il tono di voce usato dalla donna nelle due occasioni: nel primo la sua voce è vigorosa e presente, nel secondo Sabrina Fina biascica le parole e parla con lentezza. Nello specifico il 3 febbraio al suo interlocutore – che chiama “Frate'” – Sabrina Fina descrive Antonella Salamone come “sorella in Cristo” e riferisce la data di un evento di presentazione di prodotti cosmetici al quale entrambe dovrebbero partecipare il 24 febbraio.

Il 10 febbraio, invece, la sua voce cambia. Sabrina Fina fa fatica a parlare e al suo interlocutore – si presume lo stesso “frate'” di prima – comunica che l’evento del 24 febbraio è stato annullato “e non si farà più nemmeno nei giorni e nei mesi a seguire”. Successivamente in un messaggio WhatsApp Sabrina Fina mette per iscritto lo stesso discorso: “Sono senza voce […] Purtroppo sono accadute situazioni complicate con la signora”.

Ricordiamo che secondo gli inquirenti la strage di Altavilla si sarebbe compiuta tra l’8 febbraio e il giorno 10. Quelle parole biascicate furono pronunciate dopo il massacro?