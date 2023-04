Stazioni metro chiuse e allagamenti per maltempo a Roma e nel Lazio, pazienti trasferiti all'ospedale Pertini

Il maltempo che ha colpito il Lazio e, in particolare, Roma nella giornata di sabato 15 aprile sta creando numerosi disagi.

Maltempo a Roma: la situazione

Il ‘Corriere della Sera’ riferisce di allagamenti nei sottopassi e di rami caduti in diverse zone di Roma. Il traffico risulta rallentato a Centocelle e Torpignattara a causa dell’acqua alta in strada. La stazione Subaugusta della metro A è stata chiusa per allagamenti e quella di Furio Camillo è stata parzialmente chiusa nella prima mattinata di sabato. Fino alle ore 12 sono stati 30 gli interventi dei Vigili del Fuoco.

Problemi si sono registrati, sempre a causa del maltempo, anche all’ospedale Sandro Pertini: in seguito alle violente precipitazioni, si è verificata un’infiltrazione d’acqua nel reparto di Ortopedia e 8 pazienti sono stati trasferiti nei posti liberi in chirurgia. Fonti sanitarie hanno riferito al ‘Corriere della Sera’ che il tetto necessita di interventi di riqualificazione, programmati e finanziati, la cui gara è già stata bandita.

Fonte foto: ANSA Disagi per il maltempo anche all’ospedale Pertini di Roma.

La nota dell’Atac sui disagi nelle stazioni Metro a Roma per maltempo

Atac ha reso noto che “l’ondata eccezionale di maltempo che ha investito la città dalle prime ore della mattinata ha determinato alcune limitate indisponibilità di servizi sulla rete di trasporto capitolina, benché le linee di trasporto siano sempre rimaste in servizio”.

Il comunicato prosegue così: “Un black out ha provocato la parziale chiusura della stazione Furio Camillo, ora regolarmente in funzione, mentre la stazione Subaugusta è ancora chiusa per consentire al personale di asciugare l’ingente quantità di acqua che entra dall’esterno. I dirigenti Atac sono impegnati lungo le linee metro per coordinare le operazioni e limitare il più possibile le indisponibilità dei sistemi di trasporto”.

Il commento del sindaco di Roma Gualtieri sui disagi per il maltempo

A margine dell’inaugurazione delle “Giornate della Protezione Civile” al Circo Massimo, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha affermato: “Non si registrano criticità rilevanti in questo momento nella città di Roma, a causa del maltempo che si è abbattuto sulla Capitale, dove oggi è allerta gialla. Siamo in una fase di attenzione e pronti a intervenire nei casi più rilevanti”.

Maltempo e disagi anche in altre zone del Lazio

Fin dall’alba di sabato, i temporali hanno colpito la zona del Colosseo e di Cipro superando i 50 millimetri di pioggia. Ma non solo: rovesci di forte intensità si stanno abbattendo anche in altre aree del Lazio e, in particolare, sul litorale di Ladispoli e Cerveteri, con frequente attività elettrica. Si registrano ritardi e rallentamenti nella circolazione sull’Aurelia e sull’autostrada A12, oltre che su diverse linee delle ferrovie laziali.