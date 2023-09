Spende 150 mila euro per farsi allungare le gambe di 14 centimetri per far felice il marito: poi si pente

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Ha speso 150mila euro per un’impegnativa operazione chirurgica di allungamento delle gambe così da far contento il marito, salvo poi pentirsene. È la vicenda della modella tedesca Theresia Fischer, concorrente in Germania del Grande Fratello. La 31enne ha raccontato ai microfoni della rete radiofonica Mdr Jump le tappe che l’hanno spinta a decidere di farsi allungare le gambe di 14 centimetri e i tormenti che l’affliggono oggi, il tutto per compiacere l’ormai ex coniuge.

La storia

“Sai che mi piacciono le donne alte. Mi piacerebbe davvero se tu potessi accontentarmi” la pressava il marito, secondo quanto raccontato da Theresia Fischer, che sarebbe arrivato a condizionarla psicologicamente fino a convincerla a fare l’intervento: “Non puoi fare nulla senza di me. Hai bisogno di me” le diceva.

“Se te lo senti ripetere 20, 30, 60, 70 volte, allora arrivi veramente a credere di non essere niente senza di lui” ha dichiarato la modella tedesca. “In realtà mi piacevo, non avevo nessun problema con il mio corpo. Ma lui in maniera insinuante è riuscito a convincermi del contrario” ha aggiunto.

L’intervento

“Dal mio primo intervento di ‘leg extension’ nel 2016 ad oggi sono passati 14 centimetri” scriveva su Instagram a marzo 2023, mostrando sui social i segni dell’operazione sulle gambe.

“Non ho più alcun dolore” diceva quando ancora sembrava entusiasta della sua scelta, spiegando come le sue gambe avessero raggiunto i 116 centimetri di lunghezza.

Dopo un’operazione particolarmente dolorosa la modella tedesca è passata da un’altezza di un metro e 70 centimetri a 1,84 m, grazie a delle aste “telescopiche” di metallo innestate negli stinchi, che venivano gradualmente spostate per estenderle gli arti inferiori.

“Mi vergogno perché ho acconsentito a un’operazione che non avrei dovuto subire” dice oggi Theresia Fischer.

Il caso di Silvina Luna

Per le conseguenze di un’operazione di chirurgia estetica, un’altra ex concorrente del Grande Fratello, in questo caso argentino, l’attrice Silvina Luna, è morta a 43 anni lo scorso 31 agosto.

La donna era ricoverata da tempo, a causa di alcuni problemi di salute nati in seguito ad un intervento di chirurgia plastica mal eseguito oltre dieci anni fa.

Lei stessa aveva raccontato il “calvario medico” attraverso i suoi canali social, causato dall’operazione mal eseguita. In uno dei suoi ultimi post l’attrice aveva detto che anche i suoi reni erano vicini al collasso.