Spari contro una famiglia in un bar di Sant’Anastasia (Napoli): bimba di 10 anni ferita alla testa

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Tre persone sono rimaste ferite a causa di un attentato contro un bar di Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. L’episodio è accaduto nella tarda serata di martedì 23 maggio. Padre, madre e figlia di 10 anni stavano mangiando all’esterno del locale quando due uomini hanno esploso diversi colpi di pistola. La bimba è stata ferita alla testa. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Ferita un’intera famiglia in modo accidentale

Il padre della bimba, un uomo di 43 anni, è stato ferito in modo lieve alla mano. La madre, una donna di 35 anni, è stata colpita all’addome. Entrambi sono ricoverati all’ospedale Cardarelli di Napoli.

La bambina di 10 anni, che è stata colpita alla testa, è stata invece trasferita all’ospedale Santobono dove è stata operata.

Fonte foto: Tuttocittà

Preoccupazione per la bambina ferita alla testa

A destare preoccupazione sono proprio le condizioni della piccola, raggiunta alla testa.

Ma secondo le prime informazioni non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna per risalire ai responsabili dell’agguato.

Dai primi riscontri, la famiglia è stata colpita in modo accidentale e non sarebbe l’obiettivo dell’agguato avvenuto in Piazza Castello. Dai primi accertamenti sarebbero stati dieci i colpi sparati da due uomini contro un bar.