Spara alla nuora dopo una lite a Gioia Tauro, arrestato 84enne: la donna si salva lanciandosi dal balcone

Una tragedia sfiorata, quella di Gioia Tauro: un 84enne ha sparato alla nuora dopo una lite e l’ha colpita a una gamba e al torace. La donna è riuscita a salvarsi lanciandosi dal balcone. Ora la donna è ricoverata all’ospedale, ma secondo le prime indiscrezioni non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo è stato arrestato.

Gioia Tauro, spara alla nuora dopo una lite

Il dramma si è consumato nella mattina di sabato 23 marzo a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. Secondo una prima ricostruzione riportata da ‘Gazzetta del Sud’ e ‘Repubblica’, la vicenda ha avuto luogo in casa della donna, una cittadina di origini tunisine di 45 anni.

L’uomo le ha esploso contro almeno due colpi di pistola che l’hanno raggiunta a una gamba e al torace. La 45enne, quindi, per mettersi in salvo si sarebbe lanciata dal balcone, dal secondo piano della sua abitazione.

Un 84enne è stato arrestato a Gioia Tauro dopo aver sparato contro la nuora a seguito di una lite. La donna, 45 anni, si è salvata gettandosi dal balcone

A seguito dei proiettili e della caduta, la donna ha riportato ferite da arma da fuoco e traumi a seguito dell’impatto con l’asfalto. Per questo la 45enne è stata trasportata al Gom, il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria dove sarebbe arrivata in gravi condizioni.

L’aggressione sarebbe scattata a seguito di crescenti tensioni tra lei e la famiglia dell’84enne. Quella mattina l’uomo si era recato presso l’abitazione della donna e tra i due sarebbe scoppiata l’ennesima lite.

Come sta la vittima

Una volta trasportata al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, la donna è stata operata. Il suo corpo presentava le evidenti ferite da arma da fuoco insieme a politraumi dovuti alla caduta.

Tuttavia, secondo le prime indiscrezioni, la vittima non sarebbe in pericolo di vita.

Il motivo della lite

Come già detto, alla base della lite degenerata nel fuoco ci sarebbero state tensioni tra i due. Come ricostruisce ‘Repubblica’, la mattina di sabato 23 marzo l’84enne si era presentato in casa della donna per vedere i due nipotini.

La 45enne gli avrebbe negato il consenso, per questo motivo tra i due sarebbe esplosa una violenta discussione. Per questo motivo il suocero ha esploso contro la donna una serie di colpi di pistola – da due a quattro, a seconda delle fonti – due dei quali hanno raggiunto la nuora.

L’arresto

L’84enne è stato arrestato dopo essersi consegnato presso il commissariato. Lì l’uomo ha raccontato agli agenti di aver sparato alla nuora e ha consegnato l’arma usata per l’aggressione, una calibro 9 con matricola abrasa.

Secondo ‘LaC News’ e ‘Gazzetta del Sud’ l’uomo, Antonio Gullace, sarebbe già noto alle forze dell’ordine. Nel 2020 un caso analogo, sempre Gioia Tauro: un 44enne uccise il cognato a colpi di pistola dopo una lite, e con la stessa arma ferì il nipote.