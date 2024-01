SONDAGGIO - Il generale Roberto Vannacci verso la candidatura alle elezioni Europee 2024: voi lo votereste?

Verso l’Europarlamento. Il generale Roberto Vannacci, autore del libro Il mondo al contrario di cui ormai si parla da mesi vista la quantità di copie vendute e i temi toccati dal militare, potrebbe candidarsi alle elezioni Europee 2024. Lo conferma lui stesso da settimane, sostenendo di aver ricevuto diverse offerte.

Tra queste c’è quella della Lega di Matteo Salvini: quest’ultimo, ospite della trasmissione Agorà su Rai 3, mercoledì 17 gennaio ha confermato come nel partito, in merito alla candidatura di Vannacci, “ne stiamo parlando”.

Il generale, intervistato da Affari italiani subito dopo le parole del leader del Carroccio, ha confessato di non sentire Salvini “da tempo”, per poi ringraziarlo “nuovamente per l’attenzione” e confermando che “valuterò la proposta di candidatura alle elezioni Europee con la Lega. Ma al momento sto facendo il mio lavoro di soldato e mi sto occupando di altro. Ringrazio per l’attenzione, vuol dire che c’è riconoscenza per le mie idee e mi fa piacere”.

Quando scioglierà la riserva? “Le elezioni sono a giugno, è chiaro che prima di allora comunicherò la mia decisione. Valuto la proposta, ringrazio, ma per ora vado avanti con il mio lavoro”.

E voi cosa ne pensate dell’eventuale candidatura di Roberto Vannacci? Votereste per il generale?

