Sofia e Francesco trovati morti: una serata in discoteca, poi la scomparsa e i corpi nella carcassa dell'auto

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Sofia e Francesco erano scomparsi dopo una serata in discoteca. Nell’ultima ora la vicenda dei due ventenni ha avuto l’epilogo più triste: i loro corpi sono stati rinvenuti all’interno dell’auto sulla quale erano saliti a bordo una volta lasciato il locale.

Sofia e Francesco erano scomparsi: ritrovati i corpi senza vita

Sofia Mancini, 19 anni, e Francesco D’Aversa, 24, avevano trascorso insieme la serata di lunedì 17 ottobre nella discoteca ‘Amen’ sulle Torricelle, Verona.

Dopo aver lasciato il locale, secondo l’ultimo aggancio delle celle telefoniche, si erano spostati verso il lago di Garda per poi fare ritorno verso il Veronese e scomparire nel nulla.

L’auto di Sofia e Francesco è stata trovata lungo la strada che collega Affi a Castelnuovo

Nelle ultime ore, come riporta ‘Corriere della sera’, i loro corpi senza vita sono stati rinvenuti all’interno della carcassa dell’auto trovata al bordo della carreggiata della statale 450 che collega Affi a Castelnuovo.

Per il momento non è possibile capire cosa sia successo, una prima ipotesi è quella dell’incidente.

La scomparsa

Dopo la serata in discoteca, Sofia e Francesco erano saliti a bordo della Fiat 500 bianca del ragazzo e si erano diretti a Peschiera del Garda – scrive ‘L’Arena’ – dove Francesco ha accompagnato un coinquilino in casa di una ragazza che quest’ultimo aveva conosciuto quella sera.

Quindi i due si erano rimessi su strada per dirigersi verso Costermano, in località Gazzoli, dove Sonia viveva con la sua famiglia.

I loro cellulari avevano agganciato la cella di Calmasino, poi i ragazzi erano scomparsi nel nulla.

Le ricerche e l’appello

L’annuncio della scomparsa era stato dato dal sindaco di Costermano, Stefano Passarini, in un post su Facebook in cui faceva un appello a tutta la community per raccogliere tutte le informazioni sui due giovani.

Le ricerche avevano coinvolto i vigili del fuoco e la TAS (Topografia Applicata al Soccorso) insieme all’elicottero Drago 149 arrivato da Venezia. Le ricerche non avevano prodotto risultati fino alla mattina di giovedì 20 ottobre, quando è arrivata la triste notizia.

Durante la puntata di ‘Chi l’ha visto’ di mercoledì 19 ottobre sono state raccolte le testimonianze dei genitori di Sofia e Francesco e di Oreste, l’inquilino che il 24enne ha accompagnato a Peschiera prima di allontanarsi con Sofia e scomparire.

A proposito di scomparsi, durante il weekend sono ricominciate le ricerche per Sara Pedri, la ginecologa scomparsa nel marzo 2021.