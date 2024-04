Silvio Berlusconi e il rapporto con le donne svelato da Paolo Del Debbio e Fedele Confalonieri: il siparietto

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Durante la presentazione del libro ‘In nome della libertà’ c’è stato un botta e risposta tra Paolo Del Debbio, autore del libro, e Fedele Confalonieri sul rapporto tra Silvio Berlusconi e le donne.

Berlusconi e le donne: il siparietto tra Confalonieri e Del Debbio

Nel corso dell’evento alla Rizzoli, Fedele Confalonieri ha raccontato: “Berlusconi sapeva spiegare anche le cose più difficili in una maniera che potessero essere capite da tutti. Le donne gli volevano bene perché aveva dato loro le soap opera…”.

A quel punto è intervenuto Paolo Del Debbio che, ironico, ha aggiunto: “Voleva bene anche lui alle donne“. Confalonieri ha replicato: “Così cadiamo nel banale“. Del Debbio, per chiudere il siparietto, ha detto col sorriso: “Parlavo del pubblico televisivo, non mi sarei mai permesso di riferirmi ad altro”.

Fonte foto: ANSA

Il presidente Mediaset e amico di lunga data di Silvio Berlusconi, Fedele Confalonieri, durante la presentazione del libro ‘In nome della libertà’ di Paolo Del Debbio alla Rizzoli.

Valentina Vezzali all’Isola dei Famosi: la sua frase su Berlusconi

L’ingresso di Valentina Vezzali nel cast della nuova edizione de ‘L’Isola dei Famosi‘, che ha preso il via lunedì 8 aprile, ha riportato alla memoria una battuta rivolta nel 2008 dall’ex schermitrice e sottosegretaria di Stato a Silvio Berlusconi.

Ospite di una puntata di ‘Porta a Porta’, in cui era presente anche il “Cavaliere”, Valentina Vezzali disse a Silvio Berlusconi: “Da lei mi farei toccare“.

Nelle parole di Valentina Vezzali non c’era alcun doppio senso (anche se all’epoca la frase scatenò una bufera), ma solo un riferimento al gergo schermistico in cui, per “toccare”, si intende l’atto di far punto toccando il corpo dell’avversario.

Un francobollo per Silvio Berlusconi

Nella giornata di martedì 9 aprile Palazzo Chigi ha annunciato l’ok ufficiale all’emissione di un francobollo speciale dedicato alla figura di Silvio Berlusconi, a un anno dalla scomparsa del “Cavaliere” (deceduto il 12 giugno del 2023).

L’idea, già da alcune settimane, era stata criticata da Wikimafia Libera Enciclopedia sulle Mafie, che ha anche avviato una raccolta firme contro il francobollo in omaggio a Silvio Berlusconi e inviato un messaggio al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedergli di non autorizzare l’emissione.