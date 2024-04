Valentina Vezzali all'Isola dei Famosi dopo la politica: quando finì nella bufera per la frase su Berlusconi

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Valentina Vezzali sarà tra i protagonisti della nuova Isola dei Famosi, il programma condotto nell’edizione 2024 da Vladimir Luxuria. L’ex schermitrice, con un passato anche in politica e ricordata da molti anche per una gaffe con Berlusconi, sarà una delle naufraghe più seguite visto il suo recente incarico governativo nel 2021.

Valentina Vezzali all’Isola dei Famosi

Sport, politica e spettacolo. Si arricchisce sempre più il curriculum vitae di Valentina Vezzali, che dopo aver conquistato medaglie su medaglie con la scherma ed essersi seduta anche sulle poltrone del governo, ora sarà concorrente dell’Isola dei Famosi.

Nell’edizione condotta da Vladimir Luxuria, Vezzali sarà una dei 18 concorrenti. Tra gli altri anche Joe Bastianich, Samuel Peron ed Edoardo Stoppa.

Dalla politica all’Isola

Quella di Valentina Vezzali per molti è però l’ennesimo passo di una parabola discendente. Dopo aver conquistato medaglie storiche nel fioretto, diventando la schermitrice più vincente della storia e l’atleta italiana con più medaglie internazionali in assoluto (56) dal 2013 si era data alla politica candidandosi nella lista di centro fondata da Mario Monti.

Una carriera, quella politica, che ha dato soddisfazioni all’ex sportiva che è anche entrata a far pparte della Commissione Cultura e nel 2015 è diventata anche vicepresidente nazionale di Scelta Civica.

Nel 2017 si era alleata con Forza Italia per le elezioni politiche del 2018 e nel 2021 è stata sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dopo la caduta del governo Draghi e sostituita nell’esecutivo Meloni da Andrea Abodi, di Vezzali si erano un po’ perse le tracce anche per via della mancata rielezione nelle politiche del 2022, nelle quali correva per la Camera come capolista nel collegio plurinominale delle Marche e in quello del Trentino.

La frase critica su Berlusconi

Ma oltre sport e politica, e ora anche spettacolo, Valentina Vezzali è ricordata anche per una frase su Berlusconi che suscitò molte polemiche.

In occasione di un’ospitata nel 2008 a “Porta a Porta”, in cui era presente anche il Cavaliere, la schermitrice fu protagonista di uno scivolone mal interpretato. Rivolgendosi a Berlusconi disse: “Da lei mi farei toccare“.

Una frase che ebbe, appunto, una lettura sbagliata, poiché “toccare”, in gergo schermistico è l’atto di far punto nell’attacco all’avversario. Nessun doppio senso, ma un incitamento ad affrontare con coraggio le sfide del momento.