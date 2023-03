Si ubriaca e accoltella il marito di 76 anni a Lesmo, poi chiama i soccorsi; 34enne fermata dai carabinieri

Una donna di 34 anni, keniota, ha accoltellato al petto il marito al termine di una lite e poi allertato i soccorsi, rivelando quanto accaduto.

La telefonata della donna

La donna, come riporta l’agenzia ‘ANSA’, ha chiamato i soccorsi dicendo al telefono: “Ho accoltellato al petto mio marito“.

Quando i carabinieri, nella serata di mercoledì 1° marzo, sono giunti sul posto, a Lesmo (nella provincia di Monza e della Brianza), hanno trovato l’uomo sul divano, con una profonda ferita al centro del torace.

Fonte foto: Tuttocittà.it I fatti sono avvenuti a Lesmo, nella provincia di Monza e della Brianza, in Lombardia.

Il racconto dell’uomo

L’uomo, di 76 anni, è stato trasportato all’Ospedale San Gerardo di Monza, dove è stabile nonostante le gravi condizioni e il quadro clinico definito severo. In ospedale l’uomo, come riferito ancora dall”ANSA’, ha spiegato che la moglie, a seguito di una discussione e dopo aver bevuto parecchio alcol, ha afferrato un coltello da cucina e gli si è scagliata contro. L’arma è stata ritrovata dai militari sul tavolo della cucina dell’abitazione della coppia, ancora intrisa di sangue.

L’alcol test

La donna è stata sottoposta ad alcol test, che è risultato positivo con un tasso di 2,07 g/l.

Di cosa è accusata la donna

Il ‘Corriere della Sera’ aggiunge ulteriori dettagli sulla vicenda: l’accusa iniziale per la donna era quella di tentato omicidio, con la 34enne arrestata e portata in carcere. L’ipotesi di reato, in sede di convalida dell’arresto, è stata però riqualificata in quella più lieve di lesioni e nei confronti della donna è stata disposta da parte del tribunale la misura più blanda del divieto di avvicinamento al coniuge.