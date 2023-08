Si sente male in spiaggia a Latina e gli amici riprendono le sue parti intime in un video condiviso sui social

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Si è sentita male durante una festa in spiaggia e i suoi amici hanno registrato un video delle sue parti intime postandolo sui social. È successo a Latina dove una studentessa minorenne stava partecipando a una festa in riva al mare con un gruppo di amici a Ferragosto. Dopo essersi accasciata sulla sabbia, però, la giovane non sarebbe stata soccorsa. I compagni che erano con lei, infatti, avrebbero girato un video delle sue parti intime per poi condividerlo in rete.

Il malore in spiaggia

I fatti risalgono al 15 agosto e vedono coinvolti alcuni minori. Da un lato la vittima e dall’altro chi, invece di prestarle soccorso, ha registrato un video condividendolo sui social.

Il gruppo di ragazzi stava partecipando a una festa in spiaggia aFerragosto, a Latina. La ragazza, però, avrebbe avvertito un malessere accasciandosi sulla sabbia.

Fonte foto: istockphoto Una ragazza con uno smartphone – foto di repertorio

Un malore forse dovuto all’alcool. Come ricostruito dal giornale locale ‘Latina Oggi‘, la ragazza si sarebbe sentita poco bene e avrebbe iniziato a barcollare per poi cadere per terra.

Il video mentre la ragazza è sulla sabbia

Nella caduta, si sarebbe leggermente sollevato il vestito scoprendo parzialmente le parti intime della giovane studentessa che, invece di essere soccorsa, è stata vittima di un’aggressione social.

Già, perché – stando a quanto riportato dal quotidiano – uno dei compagni (anche lui minorenne) che era con lei alla festa avrebbe ripreso la scena con uno smartphone.

E come se non bastasse, il ragazzo ha deciso di postare su Instagram il video in cui sarebbero stati visibili gli slip e le parti intime della coetanea.

La denuncia

Il video è stato condiviso con una cerchia ristretta dei contatti del ragazzo e poi sarebbe stato rimosso. Questo, tuttavia, non è bastato a impedire che venisse visto e condiviso da altri utenti.

A sporgere denuncia, dopo aver appreso della vicenda, sono stati i genitori della ragazza. Sui fatti di Ferragosto adesso indaga la Procura per identificare l’autore del video.

È l’ennesima triste storia di violenza legata al mondo dei social. Nella vicenda dello stupro di gruppo di Palermo, ad esempio, è partita la macabra corsa online per rintracciare il video che immortala i fatti.