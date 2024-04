Serghei Mingazov giornalista di Forbes arrestato in Russia per "false notizie" sulla guerra con l'Ucraina

Giornalista professionista esperto di relazioni internazionali e geopolitica, scrive anche di attualità, cultura ed economia. Collaboratore di diverse testate nazionali, ha scritto due libri e curato la pubblicazione in italiano di un saggio del politologo statunitense John J. Mearhseimer.

Il giornalista di Forbes Serghei Mingazov è stato arrestato in Russia con l’accusa di aver diffuso fake news sulla guerra in Ucraina. Mingazov rischia fino a 10 anni di carcere.

Giornalista di Forbes arrestato in Russia

Il giornalista Serghei Mingazov è stato arrestato nella regione estremo-orientale di Khabarovsk per aver “postato informazioni sugli eventi di Bucha” sulla piattaforma di social media Telegram, ha confermato il suo avvocato Konstantin Bubon.

Le autorità russe hanno contestato al giornalista i commenti sulla strage di Bucha, il sobborgo di Kiev dove le truppe russe sono state accusate di aver massacrato dei civili.

Mosca ha respinto queste accuse e ha accusato Kiev e l’Occidente di aver inscenato le morti dei civili e le relative testimonianze.

Il giornalista in un centro di detenzione

“Serghei Mingazov è stato arrestato e si trova in un centro di detenzione temporanea” nella città di Khabarovsk, in Estremo Oriente, ha dichiarato l’avvocato del giornalista, Konstantin Bubon, in un post su Facebook.

Il suo canale Telegram, che conta circa 430 follower, presenta una serie di post dell’aprile 2022 che sostengono che le truppe russe abbiano ucciso dei civili a Bucha.

Fonte foto: ANSA

Il governo ha vietato, nel marzo 2022, le “fake news” contro l’operazione militare in Ucraina

La libertà di stampa in Russia stritolata dal governo

Forbes Russia ha dichiarato di non essere riuscita a contattare Mingazov. La notizia dell’arresto di Mingazov arriva dopo che, lo scorso mese, riporta il Moscow Times, un giornalista russo è stato condannato a sette anni di carcere per una serie di articoli sui crimini di guerra russi nella guerra in Ucraina.

Il politico dell’opposizione Ilya Yashin sta scontando 8 anni di carcere con accuse simili. Mosca ha messo al bando le critiche sulla guerra e ha reso di fatto illegali le notizie indipendenti sull’operazione militare in corso.

Numerosi reporter stranieri e russi hanno lasciato il Paese negli ultimi due anni per paura di essere arrestati.

In Russia, la legge che punisce le “fake news sull’esercito”, insieme a quella che vieta il “discredito delle forze armate”, è stata approvata nel marzo 2022 subito dopo l’inizio dell’offensiva russa in Ucraina e prevede lunghe pene detentive.