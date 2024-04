Ramzan Kadyrov in gravi condizioni per la necrosi pancreatica: i rapporti tra il leader della Cecenia e Putin

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Ramzan Kadyrov, leader della Cecenia, è gravemente malato. Secondo Novaya Gazeta Europe, a Kadyrov è stata diagnosticata una necrosi pancreatica. Vladimir Putin è alla ricerca del suo successore. La notizia, sussurrata sui canali Telegram, è ben nota al Cremlino che da settembre ha lanciato una campagna di pubbliche relazioni di massa per mostrare Kadyrov in buona salute. Ora però non c’è più tempo e la ricerca di un successore è diventata una lotta contro il tempo, quello della malattia.

Ramzan Kadyrov è grave: soffre di necrosi pancreatica

Le fonti di Novaya Gazeta Europe, tra cui lo stesso ospedale dove Ramzan Kadyrov era stato in cura lo scorso anno, hanno confermato che il leader ceceno è ricoverato per una grave malattia. Si tratta della necrosi pancreatica, diagnosticata la prima volta nel 2019 e che ora è giunta alla sua fase terminale.

La gravità della malattia di Ramzan Kadyrov è confermata dalla ricerca di un suo successore. Dopo aver tentato di nascondere la realtà da settembre in poi – con una campagna di propaganda per mostrare le buoni condizioni di salute del generale – il Cremlino ha stilato la lista dei potenziali candidati. Novaya Gazeta Europe riporta il nome del comandante dell’associazione di volontariato delle forze speciali cecene Akhmat, il maggiore generale Apti Alaudinov, recentemente nominato vice presso la Direzione principale per il lavoro militare e politico del ministero della Difesa.

Chi è Ramzan Kadyrov, alleato di Putin

Ramzan Kadyrov è tante cose prima di essere un alleato di Vladimir Putin. È un politico, un generale, è un signore della guerra, un condannato per violazione dei diritti umani e per l’assassinio della giornalista Natalya Estemirova (è stata invece arrestata la giornalista Antonina Favoskaya). È soprannominato Warlord (ing. Signore della guerra) o Wardog come cane da guerra di Putin. Sono molte le accuse nei suoi confronti, tanto da renderlo una delle persone più sanzionate al mondo.

Dalla morte del padre, assassinato un anno e mezzo dopo la posizione concessa da Putin, Kadyrov è a capo della regione cecena, che controlla con il pugno di ferro.

Cos’è la necrosi pancreatica

La necrosi pancreatica è una conseguenza cronica della pancreatite acuta. Non è possibile scorgere segni di necrosi, i sintomi infatti sono simili alla pancreatite acuta e presenta dolore addominale, nausea, ittero, febbre e altri.

La malattia diventa ben presto grave, con ampie zone di necrosi che si manifestano in origine come emorragia e infezione. Da settembre, quando le condizioni di Kadyrov sono peggiorate, i suoi alleati hanno dichiarato che non era più lo stesso. Non sorprende, considerando la gravità della patologia che lo ha colpito e non stupisce neanche la necessità del Cremlino di trovare un successore forte per una regione critica come la Cecenia.