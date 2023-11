Scuole e stazioni evacuate per un allarme bomba a Parigi e in Provenza: studenti in fuga da almeno 9 istituti

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Nella mattinata di lunedì 6 novembre diverse scuole e stazioni tra Parigi e la Provenza, in Francia, sono state evacuate per allarme bomba.

Allarme bomba a Saint-Lazare a Parigi

Un allarme bomba è scattato nella mattinata di lunedì 6 novembre nel centro commerciale della stazione di Saint-Lazare a Parigi, in Francia.

L’edificio è stato evacuato e l’accesso al centro commerciale è attualmente chiuso, stando a quanto appreso da ‘Bfmtv’ da una fonte di polizia.

Allarme bomba in Provenza

Anche gli studenti delle scuole medie e superiori di Digne-les-Bains, Manosque, Barcelonnette e Seyne-les-Alpes, sulle Alpi dell’Alta Provenza, hanno dovuto lasciare le loro aule per un allarme bomba.

Secondo le informazioni dell’emittente francese, sono almeno 9 le scuole colpite. Tra queste, c’è il collegio Pierre-Gassendi, a Digne-les-Bains. Anche se l’allerta è stata revocata, la scuola rimarrà chiusa tutto il giorno. Stessa sorte per i collegi Jean-Giono e Le Mont d’Or, a Manosque, i cui studenti dovranno tornare a casa.

Alla scuola media André-Honnorat di Barcelonnette, come riporta ‘LaPresse’, gli alunni sono stati trasferiti in un altro edificio, mentre a Seyne-les-Alpes si sono radunati in palestra e hanno fatto rientro nelle loro classi solo dopo che la polizia ha controllato tutti gli spazi della scuola.

La Francia alle prese con allarmi bomba e tensione

Nelle ultime settimane in Francia si sono susseguiti diversi allarmi bomba. La reggia di Versailles, per esempio, è stata evacuata in molte occasioni.

A ottobre, in una sola settimana, si sono verificati 70 allarmi bomba negli aeroporti d’Oltralpe. Secondo il ministro dei Trasporti, Clément Beaune, quasi tutte le allerte erano state lanciate “da uno stesso indirizzo mail situato in Svizzera”.

Lo scorso 26 ottobre, cinque diversi aeroporti francesi sono stati oggetto di allarmi bomba e quattro di essi erano stati evacuati: i cinque scali coinvolti sono stati quelli di Bordeaux, Basel-Mulhouse, Tarbes, Pau e Biarritz.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.