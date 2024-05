Scoppia incendio in un ospedale pediatrico a Nuova Delhi in India: morti 6 neonati, altri rimasti feriti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia in India. Sei neonati sono morti in un incendio che ha devastato un ospedale pediatrico a Delhi. Sono 12 i bambini che sono stati portati via dalla struttura in fiamme dai vigili del fuoco. Il rogo arriva a poche ore di distanza da quello che ha devastato un luna park della città di Rajkot provocando quasi 30 morti, tra cui molti bambini.

Incendio all’ospedale pediatrico a Nuova Delhi

Un incendio ha devastato il New Born Baby Care Hospital, un ospedale pediatrico di Delhi che si trova a Vivek Vihar, uno dei distretti della metropoli indiana.

Secondo quanto riportano i media locali, il rogo è divampato nella serata di sabato 25 maggio, le fiamme hanno divorato l’intero edificio, di tre piani.

Morti 6 neonati

I vigili del fuoco e i soccorritori sono riusciti a portare fuori dall’ospedale in fiamme i 12 neonati che si trovavano nel reparto di maternità dell’ospedale, all’ultimo piano.

Sei di loro però erano già morti al momento del soccorso, mentre un settimo bimbo era deceduto primo del rogo.

I cinque neonati trovati ancora in vita sono stati trasferiti in altri ospedali della zona, uno di loro sarebbe in gravi condizioni.

L’incendio all’ospedale

Ancora da chiarire le cause dell’incendio che ha devastato l’ospedale pediatrico. Stando ai primi accertamenti dei vigili del fuoco, il rogo si sarebbe propagato rapidamente nell’intero edificio a causa dell’esplosione di bombole di ossigeno.

È stata avviata un’inchiesta per capire cosa sia successo e verificare le eventuali responsabilità di chi gestiva la struttura.

Il premier indiano Narendra Modi ha espresso le proprie condoglianze ai familiari delle vittime. Così su X: “La tragedia dell’incendio in un ospedale di Delhi è straziante. I miei pensieri vanno alle famiglie in lutto in questo momento incredibilmente difficile. Prego affinché i feriti si riprendano al più presto”.

L’incendio è avvenuto a ore di distanza dal rogo divampato all’interno di un parco divertimenti a Rajkot, nella regione occidentale del Gujarat. L’incendio, forse causato da un cortocircuito di una delle attrazioni del luna park, ha provocato almeno 27 morti, molti dei quali bambini.