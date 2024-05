Incendio in luna park in India: almeno 27 i morti, molti dei quali bambini. Ancora dispersi tra le macerie

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Un tragico incendio è scoppiato all’interno di un parco divertimenti della città di Rajkot, nella regione occidentale del Gujarat, in India. Nel rogo, forse causato da un cortocircuito di una delle attrazioni del luna park, hanno perso la vita oltre 20 persone. Molti i bambini morti e quelli ancora dispersi tra le macerie.

L’incendio in un luna park in India

Oltre 300 persone si trovavano nella struttura a due piani del luna park Trp, nella città di Rajkot, nello stato di Gujarat, in India.

Tutte bloccate all’interno del parco giochi quando è scoppiato un incendio, probabilmente a causa di un cortocircuito, seppur le cause esatte siano ancora da accertarsi.

Fonte foto: ANSA Il parco divertimenti Trp dopo l’incendio

“Le persone sono rimaste intrappolate quando una struttura temporanea è crollata vicino all’ingresso, rendendo difficile uscire” ha spiegato ai media locali il capo dei vigili del fuoco Ilesh Kher.

A causa del materiale infiammabile delle giostre, le fiamme si sono propagate molto rapidamente ed è occorsa oltre un’ora per domare l’incendio.

Nel frattempo, più di una decina di ambulanze si è occupata di trasportare i numerosi feriti presso gli ospedali più vicini.

Tra i morti molti bambini

Il bilancio delle vittime conta almeno 27 morti, così come riferito da funzionari locali al Times of India.

Tra i morti, la maggior parte sono bambini che si trovavano all’interno della struttura quando è divampato l’incendio.

I vigili del fuoco hanno fatto sapere che, al momento del ritrovamento, molti dei corpi erano carbonizzati e non è stato possibile identificare le vittime.

Il primo ministro del Gujarat, Bhupendra Patel, ha reso noto che una “squadra investigativa speciale” è stata chiamata per svolgere indagini su quanto accaduto.

Il commissario della polizia cittadina, Raju Bhargava, ha fatto sapere che il proprietario e il gestore del luna park sono stati portati presso la stazione di polizia.

Il Gujarat è la regione natale di Narendra Modi, il primo ministro dell’India, che ha espresso il proprio cordoglio con un post su X.

“La tragedia dell’incendio a Rajkot ci ha rattristato tutti. – sono le parole di Modi – Sono estremamente addolorato per l’incidente. I miei pensieri vanno a tutti quelli che hanno perso i loro cari. Prego per i feriti. L’amministrazione locale sta lavorando per fornire tutta l’assistenza possibile alle persone colpite”.