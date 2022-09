Sciopero 9 settembre: si fermano treni, sanità e scuola. Orari, servizi e corse garantite

Nella giornata di venerdì 9 settembre si prevedono disagi per gli italiani: in diversi settori, infatti, sono state proclamate mobilitazioni.

Sciopero 9 settembre: quali sono i settori interessati

Per la giornata di venerdì 9 settembre è stato proclamato uno sciopero dei treni. Inoltre, è stata anche annunciata una protesta nei settori della scuola, della pubblica amministrazione e della sanità (pubblica e privata).

Sciopero treni 9 settembre: orari e corse garantite

Dalle ore 9 alle ore 17 di venerdì 9 settembre è prevista una protesta di macchinisti e capitreno di Trenitalia, Italo, Trenord, Trenitalia Tper, proclamata unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa. I sindacati hanno denunciato “gravi eventi lesivi della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori” e la mancanza di interventi contro i numerosi episodi di aggressioni verificatisi a danno del personale in servizio sui treni.

Trenitalia ha reso noto che “sono previste possibili cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e Regionali”, chiarendo che “gli effetti, sempre in termini di cancellazioni e ritardi, potranno protrarsi anche oltre l’orario di termine dello sciopero”. Trenitalia ha anche invitato tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. La tabella dei treni garantiti è disponibile sul sito della compagnia, nella pagina dedicata agli scioperi.

Trenord ha comunicato che “i treni Regionali, Suburbani, la Lunga Percorrenza di Trenord e il Servizio Aeroportuale, potranno subire variazioni e cancellazioni”, precisando però che “non sono interessate le fasce orarie di garanzia”. La stessa Trenord ha aggiunto: “Viaggeranno anche i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le ore 09,01 e arrivo previsto entro le ore 10. Per il solo Servizio Aeroportuale potranno essere istituiti autobus sostitutivi no-stop tra Malpensa Aeroporto T1 e Milano Cadorna/Stabio”.

Anche Italo, “al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori”, ha pubblicato sul sito internet la lista dei treni garantiti nella giornata di venerdì 9 settembre.

Fonte foto: ANSA Si preannunciano disagi per i viaggiatori nella giornata di venerdì 9 settembre 2022.

Sciopero sanità, PA e scuola 9 settembre: cosa sapere

La Fisi (Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali) ha proclamato a partire dalla mezzanotte di venerdì 9 settembre e fino alla stessa ora di sabato 10 settembre uno sciopero generale per il comparto della scuola, della pubblica amministrazione e della sanità (pubblica e privata).

L’astensione dal lavoro è stata decisa in segno di protesta per l’obbligo vaccinale contro il Covid-19 richiesto per alcuni lavoratori. Come riporta ‘SkyTg24’, la Fisi ha motivato lo sciopero con la decisione del governo di imporre un vaccino contro il Covid, a detta del sindacato, che “non immunizza l’inoculato” e “che non protegge la trasmissione del virus da parte di altri soggetti ritenuti positivi, che ti può far ammalare comunque”.

La federazione sindacale ha definito “non comprensibile” l’ipotesi che ai sanitari potrebbe forse essere richiesto, nei mesi autunnali, di sottoporsi anche a una quarta dose. Con lo sciopero indetto, ha continuato la sigla, “non terminerà la protesta” e, nel caso in cui il governo che salirà a Palazzo Chigi dopo le elezioni del 25 settembre “obblighi i cittadini a una quarta dose, vi è la possibilità che si vada verso lo sciopero a oltranza”.

Rimane da vedere quanti tra i lavoratori dei settori coinvolti decideranno di prendere parte allo sciopero proclamato dalla Fisi. A ogni modo, i servizi minimi essenziali saranno garantiti: per quanto riguarda la sanità, nello specifico, rimarranno attivi, per esempio, i pronto soccorso e i servizi legati a problematiche e malattie non differibili per i pazienti ricoverati, così come anche le cucine ospedaliere e l’assistenza domiciliare.