A Sara Simeoni rubata la medaglia d'oro delle Olimpiadi di Mosca. L'appello ai ladri: "Restituitela"

Rubata a Sara Simeoni la medaglia d’oro vinta alle Olimpiadi di Mosca del 1980 per il salto in alto. I ladri si sono introdotti nella sua abitazione di Rivoli Veronese e hanno trafugato l’oro olimpico e altri trofei. Dall’ex campionessa un appello ai malviventi: “Tenetevi tutto, ma ridatemi almeno la medaglia”.

Sara Simeoni e la medaglia d’oro rubata

Sara Simeoni ha fatto il suo appello ai ladri dai microfoni del TG1. Il furto è avvenuto quando la donna e il marito Erminio Azzaro non erano in casa.

L’ex stella dell’atletica italiana si trovava a Scandiano per presentare il suo libro “Una vita in alto”.

Nel racconto autobiografico la medaglia d’oro conquistata a Mosca nel 1980 ha un ruolo centrale. Al suo ritorno la coppia ha trovato la casa a soqquadro e svaligiata.

I ladri risparmiano due medaglie d’argento

I malviventi hanno lasciato i due argenti olimpici vinti a Montreal nel 1976 e a Los Angeles nel 1984.

Dell’oro di Mosca 1980 resta solo il nastro a cui era appeso.

“Per me quella medaglia significa anni di allenamenti e lavoro. Non è semplice vincere una medaglia alle Olimpiadi. Per me significa tutto”, ha commentato con amarezza Sara Simeoni.

“Hanno avuto modo di portarsi via tantissimi miei ricordi, quella è una medaglia che non è neanche d’oro. Per loro non significa niente, ma per me molto”.

Sara Simeoni stella azzurra del salto in alto

Nel corso della sua carriera di stella dell’atletica Sara Simeoni ha vinto in tutto 18 medaglie.

Fonte foto: Ansa Milano, 17 dicembre 2022 – da sinistra Yuri Chechi, Alessandra De Stefano, Diego Antonelli e Sara Simeoni posano durante la trasmissione Rai ‘Il Circolo dei Mondiali’.

Di queste 10 sono medaglie d’oro: oltre a quella che è stata rubata ce ne sono altre vinte in importanti manifestazioni:

Giochi del Mediterraneo (1975 ad Algeri);

(1975 ad Algeri); Europei indoor (1977 a San Sebastián);

(1977 a San Sebastián); Universiadi (1977 a Sofia e 1981 a Bucarest);

(1977 a Sofia e 1981 a Bucarest); Europei indoor (1978 a Milano, 1980 a Sindelfingen e 1981 a Grenoble);

(1978 a Milano, 1980 a Sindelfingen e 1981 a Grenoble); Europei (1978 a Praga);

(1978 a Praga); Giochi del Mediterraneo (1978 a Spalato).

Nel suo curriculum di atleta ai massimi livelli anche 24 titoli italiani e l’avere indossato la maglia azzurra per 72 volte.

A dicembre 2022 Sara Simeoni ha partecipato alle trasmissioni Rai ‘Ballando con le stelle’ e ‘Il Circolo dei Mondiali’.