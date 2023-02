Santeramo, sul corpo carbonizzato di Michelle i segni di una coltellata: nuovi dubbi sulla morte della donna

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Continuano a essere avvolte nel mistero le circostanze della morte di Michelle Baldassarre, 55 anni, il cui corpo è stato ritrovato carbonizzato la sera del 9 febbraio nelle campagne di Santeramo in Colle, in provincia di Bari.

Una coltellata sul corpo della donna morta carbonizzata a Santeramo

Sui resti bruciati dell’igienista dentale è stata eseguita l’autopsia nel pomeriggio del 16 febbraio. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, sul corpo della donna sarebbe stata trovata una ferita da arma da taglio al torace.

Dopo il referto del medico legale Francesco Vinci, che ha eseguito l’esame, sono attesi i risultati delle analisi tossicologiche e istologiche che saranno eseguite dal dottor Roberto Gagliano Candela.

L’obiettivo è quello di capire i tempi e le modalità del decesso di Michelle Baldassarre. La donna potrebbe aver assunto dei farmaci prima di compiere quello che apparerebbe come un estremo gesto.

Giallo sulla morte di Michelle Baldassarre: cosa è emerso dalle indagini

Tra i dubbi che circondano il decesso della 55enne, moglie di un commercialista di Santeramo, ci sono quelli legati al messaggio, contenente la posizione del gps, che lei stessa avrebbe inviato prima di morire ai suoi familiari.

Potrebbe essere stata una richiesta di aiuto o un tentativo di depistaggio da parte di terzi, anche se per ora la pista dell’omicidio è stata esclusa in favore invece del reato di istigazione al suicidio a carico di ignoti.

Prima di morire la donna si era recata in banca ed era andata in bici a comprare il pane. Ma rimane il mistero su come sia arrivata nelle campagne in cui è stata ritrovata.

E anche su chi potrebbe averle dato la tanica di benzina utilizzata per darsi fuoco.

La posizione sulla mappa di Santeramo in Colle, in provincia di Bari.

Le violenze da parte del marito, agli arresti domiciliari quando è morta

Il fascicolo potrebbe però cambiare già nelle prossime ore, visto che sono emersi nuovi dettagli sulla vita della donna e almeno un precedente di violenze in famiglia.

Michelle Baldassarre era tornata a casa da alcune settimane dopo un periodo passato in una casa protetta. Aveva denunciato il marito, padre delle sue figlie di 26 e di 28 anni, per un pestaggio avvenuto in casa sotto Natale.

Il Tribunale aveva notificato al marito un provvedimento di arresti domiciliari, che il professionista stava ancora scontando a casa di un amico quando è stato ritrovato il corpo carbonizzato della moglie.