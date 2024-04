Francesca Pascale a Belve sulla relazione con Silvio Berlusconi, la frecciata a Fascina: "Con me era lucido"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Durante l’ultima puntata andata in onda di Belve, la trasmissione condotta da Francesca Fagnani, è stata ospite Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi e attuale moglie di Paola Turci: la 38enne non si è risparmiata con le frecciate, tirando in ballo anche l’ultima compagna del Cavaliere, Marta Fascina.

Francesca Pascale ospite a Belve

Andrà in onda questa sera, martedì 30 aprile 2024, l’ultima puntata della stagione di Belve, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani che va in onda su Rai 2.

Tra gli ospiti di questa sera ci sarà anche Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi e attuale moglie della cantautrice Paola Turci, con la quale è convolata a nozze il 2 luglio 2022 a Montalcino.

Nelle anteprime della puntata è stato possibile vedere la Pascale parlare sia del suo rapporto con il Cavaliere, senza risparmiare una stoccata all’ultima compagna di Berlusconi, Marta Fascina, sia delle foto paparazzate con Paola Turci.

Le parole su Silvio Berlusconi e Marta Fascina

Parlando del possibile matrimonio con Silvio Berlusconi, la Pascale ha affermato: “Non ho mai sentito la voglia di sposarlo, anche perché poi magari mi sposava ed era finto, e per me, francamente, anche no”.

“Questa è una frecciatina” risponde prontamente la conduttrice, percependo il neanche molto velato riferimento alle nozze tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina. La Pascale ha però ironicamente sviato, affermando che “mi sarebbe piaciuto andarci e fumarmi un bel cannone”.

Tornando poi seriamente a parlare della possibilità di una unione tra lei e il Cavaliere, la Pascale ha lanciato un’ultima frecciata: “Non ce n’era bisogno. Berlusconi era lucido, certe sciocchezze non le ha mai fatte con me“.

Le foto con Paola Turci

L’ospite di Francesca Fagnani ha poi parlato di quando uscirono le prime foto, paparazzate, di lei insieme a Paola Turci: “Sono state fatte da una persona vicina a Silvio Berlusconi, che mi ha sempre, particolarmente odiato […] sono foto mandate da chi mi voleva lontano da Berlusconi”.

“Era una persona vicinissima a Matteo Salvini – ha poi aggiunto la Fagnani, incalzata dalla conduttrice – che voleva regalare tutto il pacchetto di Forza Italia a Salvini. E io questa cosa la sopportavo malissimo”.

“C’è stato un disegno ben preciso per fare di me un problema da risolvere […] hanno infranto le regole della morale per farmi male – ha poi aggiunto la Pascale. L’anteprima si conclude con una confessione in merito a quando gli scatti vennero pubblicati: «In un primo momento mi sono sentita violentata».