Saluti nazisti, tifosi inglesi arrestati a Monaco di Baviera: alta tensione per Germania-Inghilterra

Alta tensione, disordini e incidenti a Monaco di Baviera nelle ore precedenti la gara di Nations League tra Germania e Inghilterra. Protagonisti i tifosi inglesi, arrivati in massa in Baviera fin dalla giornata di lunedì. Come riporta la stampa inglese, otto ultrà britannici sono stati arrestati dalla polizia tedesca per i disordini provocati in città, tre dei quali per aver fatto il saluto nazista.

Tensione a Monaco di Baviera per Germania-Inghilterra

Ore calde a Monaco di Baviera prima della partita di oggi, martedì 7 giugno, tra Germania e Inghilterra, sfida valida per la seconda giornata del gruppo 3 di Nations League, lo stesso degli azzurri, impegnati a Cesena contro l’Ungheria.

Molti tifosi inglesi sono arrivati in Baviera per un match atteso tra due grandi squadre e storiche rivali. E, complice lo smodato consumo di birra, non sono mancati momenti di tensione, disordini e incidenti vari in città.

L’arrivo degli inglesi e le prime notizie di incidenti diffuse nella giornata di ieri hanno indotto tanti bar e locali a chiudere in anticipo o a non aprire proprio oggi, nel giorno della partita.

Saluti nazisti, tifosi inglesi arrestati a Monaco di Baviera

Tra ieri e oggi la polizia di Monaco ha arrestato otto tifosi inglesi per vari problemi che hanno causato in città. Molti altri sono stati invece sanzionati con delle multe.

Tra le persone arrestate tre sono state fermate nella giornata di lunedì per aver fatto il saluto nazista, reato in Germania.

Tifosi inglesi arrestati a Monaco di Baviera, acceso un fumogeno in hotel

Un altro ultrà inglese è stato fermato per aver acceso un fumogeno nella sua stanza d’albergo, causando danni stimati in circa 2mila euro. Altri quattro invece sono stati arrestati per diversi problemi causati in strada, tra risse, resistenza e insulti agli agenti e atti osceni in luogo pubblico.

Tifosi inglesi di nuovo protagonisti dopo le violenze di Euro 2020

Prima della partita il commissario tecnico dell’Inghilterra, Gareth Southgate, aveva invitato i propri tifosi a comportarsi bene, ma non è bastato. Anche perché la partita tra Germania e Inghilterra sarà particolarmente attenzionata dalla Uefa.

Gli inglesi sabato ospiteranno l’Italia a porte chiuse in quanto l’Inghilterra deve ancora scontare una squalifica per le violenze avvenute a Londra in occasione della finale di Euro 2020 lo scorso luglio.