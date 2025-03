Roma, famiglia con bambini sgomberata da una fabbrica occupata: vivevano senza luce né acqua a Torrenova

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una famiglia di 5 persone è stata sgomberata per occupazione abusiva di una fabbrica in zona Casilino, a Roma. L’intervento è stato effettuato per ripristinare la legalità e garantire condizioni igieniche adeguate.

Intervento della Questura

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intrusione è avvenuta nella tarda serata di ieri all’interno di una fabbrica situata in via dei Ruderi di Torrenova. La famiglia aveva scelto lo stabile, di proprietà di una società immobiliare, come nuovo domicilio, approfittando della fragilità del sito.

Condizioni precarie

La Questura di Roma ha disposto l’intervento immediato del Commissariato competente per liberare gli spazi indebitamente occupati. L’operazione è stata condotta nella tarda mattinata di oggi. Gli spazi, un tempo destinati a uffici, erano privi di servizi essenziali come energia elettrica e acqua, e allestiti con masserizie per uso domestico.

Motivazioni dell’intervento

Oltre alla violazione del diritto di proprietà, l’intervento mirava a garantire condizioni di igiene e vivibilità adeguate. La strategia della Questura non lascia spazio all’illegalità in nessuna delle sue forme.

