Roma, donna accoltellata in strada davanti ai passanti: è gravissima, cos'è successo

Una donna italiana di 47 anni è stata accoltellata a Roma, in via degli Orti di Cesare nei pressi di Trastevere, ed è ora in pericolo di vita. L’aggressore, secondo quanto dichiarato da alcuni testimoni che hanno assistito per strada, sarebbe un uomo che dopo aver inferto diverse coltellate alla donna si è dileguato.

Accoltellata per strada, è grave

La donna è stata trasportata in condizioni gravissime e in codice rosso all’ospedale San Camillo. Secondo le prime informazioni la 47enne sarebbe stata colpita ripetutamente al volto, al collo e all’addome.

Le sue condizioni sono state dichiarate gravissime e sarebbe in fin di vita.

Le indagini sull’aggressione

Il luogo dell’aggressione, in via degli Orti di Cesare tra Monteverde e Trastevere, è stato sin da subito pattugliato dalle forze dell’ordine, intervenute per cercare l’autore del gesto. Sentiti alcuni testimoni, sembrerebbe che l’autore dell’aggressione sia un uomo.

Subito dopo l’accoltellamento l’aggressore si è dato alla fuga. Ancora non è chiaro se l’aggressione sia avvenuta in strada o in un androne di un palazzo, con la donna che è stata soccorsa sui gradini di marmo di un condominio.

Intanto sono al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di sorveglianza che possono fare maggior chiarezza sull’accaduto.