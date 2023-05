Roberto Sergio nuovo ad Rai: chi è l'amministratore delegato dell'azienda dopo le dimissioni di Carlo Fuortes

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Il consiglio di amministrazione Rai dà il via libera alla nomina di Roberto Sergio. Il nuovo amministratore delegato sostituirà l’uscente Carlo Fuortes, con 4 voti a favore, 2 astenuti e 1 contrario. Chi è Sergio e qual è il suo passato in Rai.

Il voto del consiglio

Il consiglio di amministrazione Rai, dopo la proposta del nome di Roberto Sergio da parte dell’assemblea degli azionisti, ha confermato la sua nomina come amministratore delegato con decorrenza immediata.

Hanno votato a favore lo stesso Sergio, la presidente Marinella Soldi, i consiglieri Simona Agnes e Igor De Biasio.

Fonte foto: IPA Il nuovo ad Rai Roberto Sergio durante una presentazione Radio Rai nel 2022

Si sono astenuti Alessandro Di Majo e Riccardo Laganà, mentre Francesca Bria ha votato contro.

Espletate le formalità di rito, il nuovo amministratore delegato ha subito comunicato di voler nominare Paola Marchesini in qualità di direttrice dello staff dell’amministratore delegato.

Affiderà, invece, a Giampaolo Rossi il ruolo di direttore generale corporate, un ruolo che precedentemente era ricoperto ad interim dallo stesso amministratore delegato.

Rossi è stato manager di una delle più importanti aziende di stato ed è direttore scientifico della fondazione di Alleanza Nazionale, quindi molto vicino ad ambienti di destra.

Il consiglio di amministrazione Rai, ha detto in una nota la società, “ringrazia l’amministratore delegato uscente Carlo Fuortes per il ruolo svolto”.

Chi è Roberto Sergio

Nato a Roma nel 1960, Roberto Sergio è entrato a lavorare in Rai nel 2004, inizialmente con il ruolo di responsabile dell’area Nuovi media.

Incarico che ha ricoperto fino al 2007, quando è diventato presidente di Sipra.

Negli anni ha ricoperto più ruoli all’interno della Rai, come consigliere di amministrazione di Rai Net, Rai Click e Rai Sat e presidente di Rai Way.

Nel 2015 è diventato vicedirettore di Direzione Radio e direttore nel 2017.

Dal 2019 ha fatto parte del consiglio di amministrazione di Player Editori Radio e dal 2020 di Rai Com.

Le dimissioni di Carlo Fuortes

Il precedente amministratore delegato Rai, Carlo Fuortes, aveva presentato le proprie dimissioni appena una settimana prima.

Le ragioni della scelta, sarebbero da rintracciare come prevedibile in uno scontro politico “sulla carica da me ricoperta e sulla mia persona”, aveva detto Fuortes, che sarebbe partito dall’inizio del 2023.

Uno scontro che, secondo Fuortes, non fa altro che “indebolire la Rai e il servizio pubblico”.