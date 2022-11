Roberto Maroni e la battaglia contro la malattia: l'operazione e il ritiro dalla politica

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

La famiglia di Roberto Maroni aveva mantenuto più a lungo possibile il riserbo sulla malattia dell’ex ministro dell’Interno morto oggi a 67 anni. Nel gennaio del 2021, l’ex governatore della Lombardia e già segretario della Lega, sbatté la testa a casa per un mancamento e in seguito a quell’episodio i medici decisero di operarlo. La notizia del tumore al cervello dell’ex segretario della Lega venne fuori nel maggio dello stesso anno e fu proprio Maroni a parlarne poi in un’intervista al Corriere della Sera.

Roberto Maroni e la malattia: l’ultima intervista

“Non è cambiato molto, certo che la malattia che mi ha colpito è una cosa che non trascuro, facendo tutte le cure necessarie” aveva risposto a proposito del male che lo aveva colpito.

“Ho capito che tra le cose importanti non c’è la politica con la ‘p’ minuscola. Con alcuni militanti ho davvero un rapporto intenso. Sono anche iscritto alla chat della sezione di Varese e questo mi aiuta a restare aggiornato sulle scelte dei consiglieri comunali, visto che siamo all’opposizione” aveva detto.

Roberto Maroni e la malattia: l’operazione

Maroni scoprì di essere ammalato probabilmente in occasione del malore improvviso subito nel gennaio dello scorso anno. Dopo aver sbattuto la testa per un mancamento fu ricoverato d’urgenza all’ospedale di Lozza, in provincia di Varese e in seguito agli esami fu trasferito per ulteriori accertamenti all’istituto neurologico Besta di Milano, dove i medici decisero infine di operarlo.

“Ringrazio il prof. Paolo Cerroli e il prof Francesco Acerbi del Besta che si è rivelato davvero un’eccellenza straordinaria” scrisse Maroni su Twitter aggiungendo “mai mulà” ovvero ‘mai mollare’.

Roberto Maroni e la malattia: il ritiro dalla politica attiva

La malattia costrinse Roberto Maroni a ritirarsi dalla politica attiva. In quel periodo avrebbe dovuto essere in corsa a sindaco di Varese, ma ai primi di giugno annunciò il ritiro della candidatura.”È con grande dispiacere – scrisse – che confermo la decisione di ritirare la mia candidatura, per motivi personali. Sosterrò in ogni caso il nuovo candidato del centrodestra, mettendo a sua disposizione la lunga esperienza nelle Istituzioni che ho maturato in tutti questi anni”.