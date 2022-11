È morto Roberto Maroni, l'ex segretario della Lega aveva 67 anni

A 67 anni è morto Roberto Maroni. Ex segretario della Lega ed ex Ministro dell’Interno. La notizia arriva dai familiari, che – come riprende ‘TGR Lombardia’ in un tweet – ha pubblicato una nota nelle ultime ore: “Questa notte alle 4 il nostro caro Bobo ci ha lasciati. A chi gli chiedeva come stava, anche negli ultimi istanti, ha sempre risposto ‘bene’. Eri così Bobo, un inguaribile ottimista. Sei stato un grande marito, padre e amico. Chi è amato non conosce morte, perché l’amore è immortalità, o meglio, è sostanza divina (Emily Dickinson). Ciao Bobo”.

È morto Roberto Maroni: l’ex Ministro dell’Interno lottava contro una malattia da due anni

Come appreso da famigliari e amici, Roberto Maroni è morto nella notte tra lunedì 21 novembre e martedì 22 alle 4 del mattino.

Da circa due anni l’ex leader della Lega ed ex Ministro dell’Interno lottava contro una malattia che si è aggrava negli ultimi giorni al punto da cagionargli la morte.

Grande segretario, super ministro, ottimo governatore, leghista sempre e per sempre. Buon vento Roberto. #Maroni pic.twitter.com/2xCffdS2vQ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 22, 2022

Le sue condizioni di salute lo avevano costretto, nel 2021, a ritirarsi dalla politica.

Dopo le elezioni del 25 settembre che hanno decretato la vittoria di Giorgia Meloni, Roberto Maroni era stato intervistato dal ‘Corriere della sera’ e aveva detto la sua sul nuovo assetto politico in Italia.

Nel contempo aveva raccontato la sua malattia: nel 2021 era caduto, ferendosi, a seguito di un malore ed era stato ricoverato presso l’ospedale di Circolo di Varese, città per la quale si era candidato sindaco.

“È una cosa che non trascuro – aveva detto – facendo tutte le cure necessarie. Ho capito che tra le cose importanti non c’è la politica con la ‘p’ minuscola”.

Sulla natura della malattia la famiglia ha sempre chiesto il massimo riserbo.

Chi era Roberto Maroni

Roberto Maroni, nato a Varese nel 1955, già dai tempi del liceo aveva sentito la pulsione per l’attivismo politico, avvicinandosi all’estrema sinistra unendosi alle fila di Democrazia Proletaria.

Nel 1979 aveva incontrato Umberto Bossi, che nel 1982 fondò la Lega Lombarda mentre Maroni continuava il suo attivismo nella provincia di Varese.

Nel 1989 aveva partecipato alla fondazione della Lega Nord. Dal primo luglio 2012 al 15 dicembre 2013 era stato segretario del Carroccio.

Durante il governo di Silvio Berlusconi era stato Ministro dell’Interno due volte, dal 1994 al 1995 e dal 2008 al 2011. Dal 2001 al 2006, sempre durante il governo Berlusconi, era stato Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Dal 2013 al 2018, inoltre, era stato Presidente della Regione Lombardia.

Il messaggio di Giorgia Meloni

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, scrive su Twitter:

“Sono profondamente colpita dalla notizia della scomparsa di Roberto Maroni. Un amico, un politico intelligente e capace che ha servito le Istituzioni con buonsenso e concretezza. Il Governo esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile”.