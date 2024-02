Rita Trevisan scomparsa da Baranzate: il video dell'ultimo avvistamento dell'anziana diffuso dai carabinieri

Da 12 giorni non si hanno più sue notizie e i carabinieri fanno adesso affidamento sulle informazioni di chiunque l’abbia incrociata, diffondendo il video del suo ultimo avvistamento. Cresce la preoccupazione dei familiari di Rita Trevisan, l’anziana di 85 anni scomparsa da Baranzate, nel Milanese, domenica 4 febbraio, le cui ultime immagini sono state riprese dalle telecamere di un esercizio commerciale di Bollate.

Il video di Rita Trevisan

L’anziana, infatti, era uscita di casa per andare a trovare una parente nel comune della città metropolitana di Milano adiacente a quello dove abita. Il video ritrae Rita Trevisan nei pressi di una fermata del pullman, proprio nel tragitto che compie a piedi.

Come riportato da Il Giorno, l’85enne soffrirebbe di episodi di vuoti di memoria a breve termine e i familiari temono per il peggio.

Le ricerche dell’anziana

Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri attraverso le immagini delle telecamere, il racconto dei figli e alcune testimonianze, l’85enne è uscita di casa alle 15.20 per andare a fare visita alla parente che abita nella vicina Bollate, in via Confalonieri.

L’anziana è arrivata fino all’abitazione a piedi senza però entrare: avrebbe scambiato due parole al citofono con la familiare e poi si è allontanata.

I cani molecolari hanno fiutato le tracce di Rita dall’abitazione della parente fino in via Repubblica all’altezza del civico 61, dove c’è una fermata del pullman. Da lì in poi nessun segno dell’anziana.

La scomparsa da Baranzate

A denunciare la scomparsa della madre è stato il figlio 62enne, il giorno successivo: aveva appuntamento con la mamma per pranzo, ma quando è arrivato non rispondeva al citofono e neppure al telefono.

L’uomo ha controllato attraverso il suo smartphone le immagini della telecamera installata nell’appartamento. Vedendo che in cucina non c’era nessuno e che la tavola non era stata nemmeno apparecchiata, ha pensato che la mamma avesse avuto un malore, in bagno o nella sua stanza. Ma quando è entrato in caso con l’altro fratello, della madre non c’era traccia.