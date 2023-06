Rita Pavone e il tweet polemico dopo lo sfogo di Marco Mengoni a Padova: lei smentisce, ma i fan insorgono

Una presunta polemica tra Rita Pavone e Marco Mengoni sta facendo discutere sui social network. Tutto è nato da alcune dichiarazioni pronunciate dal cantante di Ronciglione, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo 2023, sul palco di un suo concerto a Padova.

Cosa ha detto Marco Mengoni a Padova

Lo scorso 20 giugno, dal palco di Padova durante un suo concerto, Marco Mengoni ha rilasciato alcune dichiarazioni sul caso della Procura della città veneta che ha impugnato 33 atti di nascita dal 2017 di bambine e bambini con due mamme.

Il cantante ha detto: “Dato che siamo a Padova vorrei aggiungere: una cosa che dovrebbe essere proibita è poter decidere cosa sia una famiglia e decidere sui bambini“.

Il tweet di Rita Pavone

Nella giornata di giovedì 22 giugno, sull’account Twitter di Rita Pavone è stato pubblicato il seguente tweet: “Una semplice domanda. Perché oggi in Italia, ogni volta che un cantante raggiunge finalmente il successo tanto rincorso e desiderato, senta subito il ‘bisogno’ di fare affermazioni su cose che nulla, proprio nulla hanno a che fare con il proprio lavoro? Megalomania?”.

Le polemiche dopo il tweet di Rita Pavone

Pur non facendo menzione del suo nome, il tweet di Rita Pavone è stato interpretato da diversi utenti come un attacco a Marco Mengoni e al discorso da lui tenuto sul palco del suo concerto a Padova.

La cantante è però tornata a scrivere su Twitter per chiarire la sua posizione: “Come prevedevo. No. Non parlavo di Mengoni, che tra l’altro amo molto, ma di un modo, quello dei social, di ‘giustiziare’ qualsiasi opinione che non viene detta come loro vorrebbero. In sintesi, non è quello che uno dice la ragione della nota di biasimo, ma di chi lo ha detto”.

Rita Pavone ha poi aggiunto in un terzo e ultimo tweet: “E questo lo trovo profondamente antidemocratico”.

Il chiarimento di Rita Pavone non ha convinto tutti. In risposta alla precisazione della cantante, una utente ha scritto: “Cara signora Pavone, inutile scrivere ‘non parlo di Mengoni’ perché nelle ultime 48 ore non si parla d’altro. Vorrei solo specificare che Mengoni sin dagli inizi della sua carriera ha sempre espresso messaggi del genere, ovviamente adesso fa più risonanza avendo più successo”.