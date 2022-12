Ristoratori, come affrontare le feste? 5 consigli utili

Si avvicinano le festività, che si traducono in un grande flusso di clienti per i ristoratori di tutta Italia. Nei periodi di festa, infatti, soprattutto durante le festività natalizie, si registra un numero di prenotazioni di gran lunga superiore a quelle dei restanti periodi dell’anno.

L’incremento improvviso di clienti, e la necessità di far fronte alle loro esigenze, potrebbe mettere a dura prova l’organizzazione dei ristoratori e del personale di sala, costretti a districarsi tra mille richieste. Come gestirle al meglio e garantire un servizio impeccabile ai propri clienti?

Per sostenere i locali e gli imprenditori, vi sono diversi applicativi di self ordering, che consentono di gestire le ordinazioni e i pagamenti legati a pranzi, cene ed aperitivi, durante le feste e non solo.

1 – Promuovere il self ordering e ridurre i tempi d’attesa

Il cliente non ama attendere. La prima regola è quindi quella di ridurre al minimo i tempi morti, di pura attesa, quelli in cui il cliente è in piedi nel locale e attende che si liberi il proprio tavolo.

Per ottimizzare la gestione dei tempi e semplificare il lavoro del personale di sala, si può promuovere il self ordering. In questo modo, i clienti possono ordinare in autonomia i piatti che intendono consumare, tramite un applicativo sul proprio smartphone. E con la funzione “ordine di gruppo” di Onyon, anche le richieste delle tavolate numerose si semplificano in quanto gli ordini dello stesso tavolo verranno gestiti insieme ed uniti in modo automatico dal sistema.

2 – Prevedere un menù multilingua

Il periodo delle feste è anche quello che movimenta i turisti e, fortunatamente, sono sempre di più quelli che scelgono di trascorrere le vacanze in Italia.

Bisogna considerare che non tutti conoscano l’italiano o l’inglese, per questo può essere una buona idea prevedere menù multilingua in modo che ogni cliente possa comprendere i piatti e decidere in autonomia se ordinarli o meno, senza consultare il personale di sala.

3 – Organizzare serate a tema

Una serata diversa dal solito, all’insegna del divertimento e del buon umore condiviso. Quale migliore occasione delle festività? Il terzo consiglio per i ristoratori è quello di ingegnarsi per prevedere serate a tema in modo da proporre ai propri clienti abituali esperienze diverse, magari legate al cinema, alle serie tv o allo sport. E, perché no, un karaoke.

4 – Semplificare i pagamenti e i conti separati

Semplificate le operazioni relative alle ordinazioni e al consumo del pasto, occorre prevedere semplificazioni anche nella fase di pagamento del conto.

Durante le festività si prevedono cene e pranzi tra amici e colleghi, che potrebbero gradire il pagamento attraverso conti separati. Onyon supporta i ristoratori prevedendo alcune funzionalità molto utili: fornisce un riepilogo di quanto ordinato dal singolo cliente e permette il pagamento online, evitando code alla cassa.

5 – Proporre menù speciali

È questo il momento perfetto per menù tematici e speciali, molto apprezzati dai clienti abituali – che potranno così degustare piatti diversi – ma anche da clientela nuova, che potrebbe essere attirata proprio da pietanze speciali.

Le proposte culinarie possono variare a seconda della tipologia del locale. Si possono prevedere piatti tipici internazionali, pietanze della tradizione o elaborare interi menù basati su un ingrediente specifico. Non resta che dare libero sfogo alla fantasia!

Contenuto offerto da Onyon