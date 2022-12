Rimini: 55enne spaccia eroina dalla sua auto sotto casa, il padre lo fa arrestare

Un uomo invalido di cinquantacinque anni è stato arrestato, proprio nei giorni delle feste di Natale, dopo che il padre esasperato lo ha denunciato alla polizia.

Il 55enne era uno spacciatore che operava direttamente da dentro la sua macchina, posteggiata sotto casa. Processato per direttissima, l’uomo è ora ai domiciliari.

La piazza di spaccio sotto casa

L’attività “imprenditoriale” dell’uomo, che riceveva anche una pensione di invalidità, era quantomai comoda.

Fonte foto: Virgilio Notizie La zona di via Abetti nella quale l’uomo spacciava eroina dalla sua vettura, nel comune di Rimini

Il suo ufficio era la sua Alfa Romeo, parcheggiata sotto casa, dalla quale spacciava eroina, appostato sempre sotto lo stesso palazzo di via Abetti di Rimini.

L’uomo però, che è anche tossicodipendente, non ha fatto i conti con la disperazione del padre che, non sapendo come aiutarlo, come affrontarlo e come togliere lui e la sua eroina dalla strada, ha deciso di denunciarlo alla polizia.

La denuncia del padre

Come riportato da Corriere Romagna, la chiamata anonima arrivata alla polizia locale forniva precisi indizi sull’uomo e sulla sua attività, spiegando dettagliatamente il luogo dove l’uomo posteggiava, chi era e dove nascondeva la droga che poi cedeva ai clienti.

E così, nella giornata di venerdì 23 dicembre, gli agenti della squadra giudiziaria della polizia locale hanno arrestato il 55enne in flagranza di reato.

Anche grazie all’intervento di Jago, cane antidroga che ha ispezionato l’uomo e la sua vettura, e che ha permesso di individuare e sequestrare i 129 grammi di eroina custoditi nell’auto.

L’arresto del 55enne

In seguito all’arresto, l’uomo è stato portato in centrale ed identificato. Qui si è scoperto che il 55enne, oltre a non avere altra attività al momento se non quella per la quale è stato arrestato, ha anche diversi precedenti per reati legati a spaccio e rapine.

L’arresto del pusher è stato quindi convalidato dal gip del Tribunale di Rimini. Il processo si è tenuto per direttissima e per l’uomo, assistito dall’avvocato Alessandro Petrillo, sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Essendo poi stato arrestato in flagranza di reato mentre spacciava dalla propria automobile, anche l’Alfa Romeo è stata posta sotto sequestro.