Richiamata marmellata Ikea per possibile presenza di plastica: i lotti ritirati dal Ministero della Salute

Plastica nella marmellata. Il Ministero della Salute ha deciso di richiamare diversi lotti della confettura di fragole bio in vendita da Ikea. Il motivo? Possibile presenza di frammenti di plastica. Quali sono le disposizioni del Ministero e cosa fare nel caso si sia acquistato uno dei lotti sospetti.

Marmellata Sylt Jordgubb richiamata: quali sono i lotti

I lotti della marmellata di fragole bio Sylt Jordgubb da 400 grammi richiamati dal Ministero della Salute sono prodotto e venduti da Ikea.

. I lotti di produzione interessati sono i seguenti:

2023-03-01;

2023-03-02;

2023-03-03;

2023-03-28.

Fonte foto: Ministero della Salute Le confezioni di marmellata richiamate dal Ministero della Salute

I lotti coincidono con le date di scadenza o di termine minimo di conservazione segnalate, dal 1° marzo 2023 al 28 marzo 2023.

Il nome del produttore dei lotti di marmellata ritirati è HAFI, Hallands Fruktindustri AB: la sede dello stabilimento è in Svezia, il prodotto è commercializzato da Ikea.

Cosa fare in caso di acquisto

Tra le motivazioni del richiamo indicate sul documento, il Ministero della Salute ha segnalato la possibile presenza di frammenti di plastica nei lotti sopracitati.

Si raccomanda di non consumare il prodotto e di riportarlo in negozio per ottenere il rimborso completo.

Non è richiesta la prova d’acquisto (ossia, lo scontrino).

Quanto costa la marmellata richiamata

La marmellata in oggetto è acquistabile solamente in negozio (quindi, non si trova online): costa 2,95 euro.

Nella descrizione del prodotto, sul sito di Ikea, è riportato quanto segue: “Le dolci fragole rosse accompagnate da latte e gelato sono sinonimo di estate per molti svedesi. Puoi goderti la nostra confettura di fragole biologica tutto l’anno: sul pane tostato, nel porridge, con i pancake o in un dessert”.

Il numero dell’articolo è 701.509.20.

In vendita da Ikea ci sono altre marmellate:

Sylt Lingon: confettura di mirtilli rossi;

confettura di mirtilli rossi; Marmelad Apelsin & Fläder: confettura di arance/fiori di sambuco;

confettura di arance/fiori di sambuco; Sylt Hjortron: confettura di camemoro;

confettura di camemoro; Sylt Hallon & Blåbär: confettura di mirtilli/lamponi bio;

confettura di mirtilli/lamponi bio; Sylt Blåbär: confettura extra di mirtilli neri.