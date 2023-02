Richard Gere in ospedale in Messico: "Ricoverato per polmonite". Come sta l'attore di Hollywood

L’attore americano Richard Gere sarebbe stato ricoverato per polmonite durante la sua vacanza con la famiglia in Messico. La notizia è stata riportata dal popolare sito di gossip ‘Tmz’, secondo cui il ricovero in ospedale sarebbe durato solo una notte.

Richard Gere e il ricovero in ospedale in Messico

Richard Gere, stando a quanto hanno riferito alcune fonti al sito di gossip ‘Tmz’, aveva sviluppato una brutta tosse già prima di partire per il viaggio in Messico, organizzato per celebrare il quarantesimo compleanno della moglie Alejandra Silva, assieme ai loro figli.

Durante il viaggio, la sua tosse sarebbe talmente peggiorata da costringere l’attore di Hollywood al ricovero in ospedale, dove gli è stata appunto diagnosticata la polmonite. Il ricovero in ospedale sarebbe durato una sola notte.

Come sta ora Richard Gere dopo il ricovero in ospedale

Dopo il ricovero in ospedale, durato solo una notte, Richard Gere sarebbe stato dimesso. Attualmente, l’attore starebbe seguendo una terapia antibiotica mentre prosegue la vacanza nella zona di Nuevo Vallarta, in Messico.

Nessun commento ufficiale

‘Tmz’ ha reso noto di aver contattato l’entourage di Richard Gere, ma fino a questo momento non è stato rilasciato alcun commento ufficiale su quanto riferito dal sito di gossip.

Il post su Instagram della moglie di Richard Gere

‘Tmz’ non ha chiarito in quale giorno Richard Gere sarebbe stato ricoverato in ospedale. A ogni modo, nella giornata di giovedì 16 febbraio, la moglie dell’attore ha pubblicato un post su ‘Instagram’ per ringraziare i suoi followers per gli auguri di compleanno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alejandra Gere (@alejandragere)

In quell’occasione, Alejandra Silva aveva scritto: “Grazie per tutti gli auguri di buon compleanno. Dopo quasi 3 settimane in cui tutti i membri della nostra famiglia sono stati male, oggi mi sento molto meglio. Grazie per tutto il vostro amore, lo ricambio verso tutti voi”.

Nella giornata di sabato 18 febbraio, la stessa Alejandra Silva ha pubblicato una Storia sul suo profilo ‘Instagram’ in cui si vedono lei, Richard Gere e uno dei figli con la didascalia: “Giornata in spiaggia”. Nell’immagine, Richard Gere, di spalle, indossa una mascherina.