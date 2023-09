Ragazzina di 14 anni accoltellata a Napoli: ipotesi lite familiare finita male

Ragazzina di soli 14 anni accoltellata a Napoli nel pomeriggio di sabato 30 novembre.

Secondo le prime informazioni sulla vicenda, la dinamica che ha portato all’accoltellamento potrebbe essere scaturita da una lite in famiglia.

L’adolescente è ricoverata al Vecchio Pellegrini

L’adolescente è stata ricoverata nell’ospedale Vecchio Pellegrini, nel centro storico della città partenopea, dopo essere stata vittima di ferite da arma da taglio.

Fonte foto: ANSA

Sull’episodio al momento non sono trapelati altri particolari: una delle ipotesi è appunto che il ferimento sia avvenuto nel corso di una lite familiare.

La 14enne non è in pericolo di vita

La 14enne, sempre secondo le prime ricostruzioni, non sarebbe in gravi condizioni. Indagini in corso per chiarire cosa sia accaduto.