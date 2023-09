15enne accoltellato nella scuola Marie Curie di Ponticelli a Napoli da un compagno dopo una lite in palestra

Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato all’interno di una scuola a Napoli. L’aggressione è avvenuta nell’Istituto Marie Curie, nel quartiere di Ponticelli in via Argine.

Accoltellato mentre era in palestra

L’aggressione, avvenuta al termine di una lite, è avvenuta la mattina di mercoledì 20 settembre, poco prima di mezzogiorno.

Il responsabile dell’accoltellamento sarebbe un coetaneo e sarebbe già stato individuato dalle forze dell’ordine.

L’episodio si è verificato in via Argine, nel quartiere Ponticelli di Napoli

Compagno denunciato per lesioni

Il 15enne, sanguinante, inizialmente aveva riferito ai docenti di essere caduto, riporta il Corriere della Sera.

La dirigente scolastica ha chiesto l’immediato intervento del 118 dopo aver notato che il 15enne perdeva molto sangue.

Il ragazzo è stato soccorso così dai sanitari: successivamente è stato trasportato presso l’ospedale del Mare dove è stato curato, con due punti di sutura, e dimesso.

L’aggressore avrebbe nel frattempo ammesso di aver accoltellato il compagno di scuola e coetaneo per via di una lite scoppiata nella palestra dell’Istituto Marie Curie, nel quartiere di Ponticelli in via Argine.

È stato denunciato per lesioni.

Fari sul quartiere Ponticelli

Ponticelli, quartiere periferico situato nella zona orientale di Napoli, è considerato un quartiere “difficile”, spesso teatro, suo malgrado, di gravi episodi di cronaca nera.

Il 31 agosto, un ragazzo di 15 anni è rimasto gravemente ferito in una lite scoppiata a Ponticelli, quartiere di Napoli, nella serata di mercoledì 30 agosto 2023. Il giovane, secondo quanto si apprende, sarebbe stato aggredito al termine di una lite durante l’asta del Fantacalcio.

L’11 settembre scorso, inoltre, i carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale sono intervenuti in via Al Chiaro di Luna a Ponticelli per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Sul posto sono stati repertati 21 bossoli di vario calibro.