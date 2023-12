Prezzi di benzina e diesel tornano a salire a fine 2023 durante la guerra Israele-Hamas: quanto costa un pieno

Prezzi in risalita, dopo i minimi della scorsa settimana. Il quarto weekend di dicembre, quello di Natale, si apre con benzina e diesel in aumento, mentre prosegue la guerra tra Israele e Hamas che accende il Medio Oriente. Quanto costa oggi fare il pieno in città e in autostrada.

Prezzi in aumento

I prezzi dei carburanti alla pompa sono ancora in lieve aumento.

Tamoil ha aumentato di 1 centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Fonte foto: IPA Auto in fila al distributore, in attesa di fare rifornimento

I prezzi medi del carburante

Secondo i dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Ministero delle imprese e del Made in Italy elaborati successivamente da Staffetta Quotidiana, ecco il costo alle 8 di giovedì 21 dicembre su 18 mila impianti:

benzina self service a 1,769 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,771, pompe bianche 1,765);

a 1,769 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,771, pompe bianche 1,765); diesel self service a 1,732 euro/litro (+1, compagnie 1,734, pompe bianche 1,727);

a 1,732 euro/litro (+1, compagnie 1,734, pompe bianche 1,727); benzina servito a 1,911 euro/litro (+1, compagnie 1,949, pompe bianche 1,832);

a 1,911 euro/litro (+1, compagnie 1,949, pompe bianche 1,832); diesel servito a 1,873 euro/litro (+1, compagnie 1,912, pompe bianche 1,792);

a 1,873 euro/litro (+1, compagnie 1,912, pompe bianche 1,792); gpl a 0,716 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,708);

a 0,716 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,708); metano a 1,447 euro/kg (-1, compagnie 1,453, pompe bianche 1,442);

a 1,447 euro/kg (-1, compagnie 1,453, pompe bianche 1,442); gnl a 1,416 euro/kg (+1, compagnie 1,421 euro/kg, pompe bianche 1,411 euro/kg).

I prezzi in autostrada

Questi i prezzi sulle autostrade:

benzina self service a 1,858 euro/litro;

a 1,858 euro/litro; diesel self service a 1,829 euro/litro;

a 1,829 euro/litro; benzina servito a 2,126 euro/litro;

a 2,126 euro/litro; diesel servito a 2,100 euro/litro;

E ancora:

gpl a 0,847 euro/litro;

a 0,847 euro/litro; metano a 1,537 euro/kg;

a 1,537 euro/kg; gnl a 1,447 euro/kg).