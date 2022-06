Prato, Ketamina agli operai per farli lavorare senza fatica. Arrestata coppia di cinesi

Operazione antidroga dei carabinieri a Prato. I militari hanno arrestato una coppia di cittadini cinesi, marito e moglie, trovata in possesso di un chilo e mezzo di ketamina. Secondo gli inquirenti, la droga era destinata al consumo degli operai cinesi come “antidoto alla fatica”.

Maxi sequestro di ketamina a Prato

I carabinieri del nucleo investigativo di Prato hanno arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti due cinesi di 35 anni, un uomo e una donna conviventi. Il blitz, riporta “La Nazione”, è scattato in via Pistoiese, nel cuore della Chinatown cittadina.

I due sono stati trovati in possesso di 1.413 grammi di ketamina suddivisa in due buste di cellophane, una bilancina elettronica e tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi. Il valore dello stupefacente, che è stato sequestrato, è stimato in oltre 85mila euro.

I due sono stati arrestati e condotti in carcere: l’uomo a Prato mentre la donna in quello fiorentino di Sollicciano.

Secondo quanto accertato dagli investigatori, la coppia era arrivata clandestinamente tre mesi fa dalla Spagna e conduceva una vita tranquilla e riservata da moglie e marito.

Ketamina agli operai per farli lavorare senza fatica

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la ketamina, nota come “droga della fatica”, era destinata al consumo dagli operai delle ditte di confezione di abiti della zona industriale di Prato.

La sostanza viene data ai tanti lavoratori cinesi che cercano di alleviare così le tante ore ininterrotte di lavoro ai telai o alle macchine da cucire.

L’approvvigionamento di ketamina, spiegano gli inquirenti, si intensifica in occasione dell’incremento della produzione nelle fabbriche tessili pratesi. In questo periodo infatti sta prendendo il via la produzione dei capi d’abbigliamento per la stagione autunno/inverno.

Ketamina, arrestato un terzo cinese

L’operazione antidroga fa seguito a quella, simile, di venerdì 24 giugno, che ha portato all’arresto di un altro pusher cinese di 30 anni, anche lui da poco arrivato a Prato dalla Spagna.

A seguito di una perquisizione dell’abitazione a lui in uso, i carabinieri hanno trovato e sequestrato 233 grammi di ketamina e 38 pasticche di ecstasy, per un valore stimato in 14 mila euro.