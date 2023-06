Pilota di aereo ubriaco a bordo viene arrestato dalla polizia: cancellato volo dalla Scozia a New York

Un pilota della compagnia americana Delta Airlines è salito a bordo ubriaco ed è stato arrestato davanti ai passeggeri trenta minuti prima del decollo. L’uomo, un 61enne, aveva alle spalle una carriera impeccabile. Annullato il volo internazionale dalla Scozia e New York.

Pilota ubriaco arrestato a Edimburgo

Il fatto è avvenuto venerdì 16 giugno nell’aeroporto di Edimburgo. Ad essere cancellato il volo DL209 diretto all’aeroporto John F. Kennedy.

Il pilota, che avrebbe dovuto mettersi ai comandi di un Boeing 767, è stato accusato ai sensi del Railways and Transport Safety Act del 2003, legge britannica che impone limiti al consumo di alcol per i membri dell’equipaggio.

Fonte foto: ANSA

Secondo la normativa il limite legale di alcol nel sangue per i piloti è di 20 milligrammi per 100 millilitri. Limite ben più basso rispetto alla soglia dei 50 milligrammi consentita per gli automobilisti.

Il comunicato di Delta Airlines

Poco dopo un portavoce della compagnia aerea ha rilasciato una dichiarazione: “Delta conferma che un componente del suo equipaggio è stato preso in custodia lo scorso venerdì mattina all’aeroporto di Edimburgo”.

“Delta sta dando assistenza alle autorità nello svolgimento delle indagini. Il volo Edi-Jfk di Delta è stato cancellato e i passeggeri sono stati dirottati su altri voli”.

“Ci scusiamo con i passeggeri interessati per una cancellazione che non poteva essere prevedibile. La nostra politica sull’alcol è tra le più severe al mondo in questo settore e non tolleriamo alcuna violazione”, ha aggiunto il portavoce.

Al di là del rilievo penale della vicenda è possibile che l’uomo subisca anche una sanzione professionale. Data la gravità dell’accaduto non è da escludersi che possa essere licenziato.

Altri casi recenti di piloti arrestati

Come riporta Cbs News, nel 2019 un altro pilota della Delta Airlines è stato arrestato all’aeroporto di Minneapolis perché sorpreso con un tasso alcolico compreso fra lo 0,04% e lo 0,08%.

Il 38enne è stato condannato a 11 mesi di carcere con pena sospesa, ma ha dovuto indossare per 30 giorni un braccialetto elettronico.

E WioNews riporta poi il caso di un pilota della Union Airlines arrestato in circostanze simili nel 2016 all’aeroporto di Glasgow. L’uomo è stato condannato a 10 mesi di carcere.