Pilota sviene durante il volo, aereo dirottato in Grecia: paura a bordo

Paura in volo su un aereo della Jet2: il pilota alla guida del velivolo è svenuto a mezz’aria, a oltre 10mila metri d’altezza, dopo essere decollato da Birmingham, nel Regno Unito. Il volo era diretto ad Antalya, in Turchia, ma a causa di questo imprevisto è stato dirottato verso Salonicco, in Grecia, dove ha effettuato un atterraggio di emergenza. La spiacevole esperienza è avvenuta martedì 23 agosto.

L’aereo atterrato in Grecia per “emergenza medica”

Fortunatamente l’aereo è arrivato a destinazione senza tragiche conseguenze per le persone a bordo. Il velivolo, atterrato a causa di “un’emergenza medica“, è rimasto sulla pista per circa un’ora, prima che arrivasse un’ambulanza per soccorrere il pilota.

Un’emittente locale ha riportato le parole di un passeggero: “Ci è stato detto che saremmo atterrati in Grecia a causa di un’emergenza medica a bordo. Non ci è stato detto quale parte”.

Fonte foto: ANSA Un aereo della compagnia Jet2 del Regno Unito

Il pilota era svenuto in volo, ma i passeggeri l’hanno saputo solo all’arrivo dell’ambulanza

Dopo l’atterraggio a Salonicco, nessuno avrebbe saputo spiegare ai passeggeri cosa stesse accadendo. Il tutto, dopo una turbolenza incontrata nel corso del viaggio, che ha senz’altro alimentato i timori.

Solo quando è sopraggiunta l’ambulanza i passeggeri avrebbero finalmente appreso dello stato di salute del pilota, che era svenuto.

15 euro di voucher per i passeggeri

Ma c’è di più: secondo alcune fonti, come Birmingham Live, un passeggero avrebbe dichiarato di aver ricevuto soltanto un voucher da 15 euro per l’inconveniente, nonostante il ritardo di 8 ore, poiché le politiche della compagnia aerea non prevedono un rimborso per le emergenze mediche.

Un portavoce di Jet2 ha dichiarato: “Il volo LS1239 da Birmingham ad Antalya è stato dirottato verso l’aeroporto di Salonicco come misura precauzionale martedì (23 agosto) a causa di uno dei piloti che non si è sentito bene. Un equipaggio sostitutivo è stato trasportato in aereo a Salonicco in modo che potessimo portare i clienti in viaggio per Antalya quella stessa sera”.

I passeggeri sono dunque giunti a destinazione, ma dopo aver vissuto un’esperienza difficile da dimenticare. Una sorte simile a quella vissuta dai passeggeri di un aereo nei cieli dell’Etiopia, i cui piloti si sono addormentati per poi risvegliarsi appena prima che si consumasse una tragedia.