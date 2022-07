Pescia, padre e figlio muoiono in scontro frontale: forse è omicidio-suicidio. La drammatica ipotesi

Sembrava uno sfortunatissimo incidente: padre e figlio, entrambi morti in uno scontro frontale. Ora, però, sta prendendo quota un’altra drammatica ipotesi: secondo quanto riferito da ‘La Repubblica’, quanto accaduto alle porte di Pescia, in provincia di Pistoia, potrebbe essere stato un omicidio-suicidio.

Lo scontro frontale

Lungo via Romana, all’altezza di un distributore di benzina, nei pressi di Pescia, attorno alle ore 23 di lunedì 4 luglio si sono scontrate frontalmente un suv e un’utilitaria.

A bordo delle due automobili viaggiavano due famiglie: le due vittime, un uomo di 67 anni e un ragazzo di 26 anni, padre e figlio, erano a bordo dell’utilitaria (il ragazzo era alla guida), assieme alla moglie del 67enne. A bordo del suv si trovavano invece padre, madre e una bambina di 12 anni, ferita nell’incidente e trasportata in ospedale (non è in pericolo di vita).

I soccorsi sono arrivati immediatamente. I sanitari inviati dal 118 dalle associazioni della Valdinievole hanno trasportato i feriti in ospedale a Pescia e Pistoia, ma hanno potuto solo constatare il decesso delle due vittime. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Pescia e Montecatini Terme, per liberare i corpi dalle lamiere delle vetture, e gli agenti della Polizia Stradale.

La prima ricostruzione dei fatti

Il suv stava arrivando da Pescia, mentre l’utilitaria dalla parte opposta di via Romana, una via già triste teatro di altri incidenti mortali in precedenza. Lungo un rettilineo, vicino a una nota trattoria della zona, le due macchine si sono scontrate frontalmente.

All’inizio si era ipotizzato un malore, oppure una manovra errata o una distrazione. In un secondo momento, però, col passare delle ore, ha preso quota l’ipotesi del gesto volontario.

La drammatica ipotesi

Al vaglio degli investigatori c’è, ora, la drammatica ipotesi di un omicidio-suicidio dietro lo scontro frontale avvenuto nei pressi di Pescia nella serata di lunedì.

Il ragazzo di 26 anni, che secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’ soffriva di problemi psichici, avrebbe lanciato l’automobile che stava guidando contro un’altra vettura, con il proposito di farla finita.