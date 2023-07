Perché l'Italia si è candidata con la Turchia per ospitare Euro 2032: polemiche social contro Gravina e Figc

La Federcalcio italiana e quella turca sono pronte a organizzare insieme l’Europeo di calcio del 2032. In attesa dell’ufficialità, l’indiscrezione ha già scatenato le polemiche.

La lettera di Italia e Turchia alla Uefa

Stando a quanto ha appreso e riferito l’agenzia ‘ANSA’, la Federcalcio italiana e quella turca avrebbero appena inviato una lettera alla Uefa all’interno della quale hanno annunciato la loro candidatura a organizzare insieme l’Europeo di calcio del 2032.

La decisione sarebbe maturata dopo un incontro, avvenuto a Roma nei giorni scorsi, tra il presidente della Figc Gabriele Gravina e il suo omologo Mehmet Büyükekşi.

Euro 2032: cosa succederà ora

A tutt’oggi, l’Italia e la Turchia erano le uniche due candidate a ospitare la rassegna calcistica continentale e pertanto, a meno di sorprese, si va verso l’assegnazione ai due paesi dell’Europeo 2032.

L’assegnazione ufficiale di Uefa Euro 2032 è prevista il prossimo 10 ottobre, in occasione della riunione del Comitato Esecutivo in programma a Nyon, in Svizzera.

L’Italia è Campione in carica. I prossimi Europei di calcio si disputeranno nel 2024 in Germania. Il presidente della Figc Gravina, nel febbraio del 2019, dichiarò che la Federazione stava considerando l’idea di presentare una candidatura per gli Europei 2028. La candidatura fu effettivamente presentata pochi giorni dopo la vittoria dell’Italia a Euro 2020, ma nel febbraio del 2022 la Figc ha deciso di ritirare la sua candidatura per gli Europei 2028 per candidarsi a ospitare il campionato europeo di calcio del 2032.

Polemiche social

La decisione della Figc di organizzare assieme alla Turchia l’Europeo di calcio del 2032 ha scatenato alcuni commenti polemici sui social network, in particolare su Twitter.

Il giornalista de ‘Il Sole 24 Ore’ Marco Belinazzo ha scritto a questo proposito: “Italia e Turchia hanno proposto alla UEFA di organizzare insieme Euro 2032. Italia e Turchia erano le uniche due candidate, per il 2028 c’è la Gran Bretagna insieme all’Irlanda. Quanto meno abbiamo evitato la sconfitta, data la situazione dei nostri stadi“.

Critico anche il giornalista Fabrizio Biasin: “‘Italia e Turchia pronte a ospitare insieme Euro 2032’. La straordinaria capacità di alzare sempre di più l’asticella del grottesco“.

Anche altri utenti hanno polemizzato con questa scelta che potrebbe rallentare il percorso di rimodernamento degli stadi in Italia. Un utente ha scritto: “Persa l’occasione di rinnovare più stadi”. E un altro: “La soluzione ideale per rimandare gli stadi nuovi al duemilacredici“.

Altri utenti del social network di proprietà di Elon Musk hanno anche criticato la decisione di organizzare gli Europei di calcio proprio assieme alla Turchia, in polemica con la politica del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan.