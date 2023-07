Via libera all’ingresso della Svezia nella Nato, accordo con la Turchia di Erdogan: l’annuncio di Stoltenberg

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Via libera all’ingresso nella Nato della Svezia. L’annuncio è arrivato dal segretario generale della Nato Jens Stoltenberg al termine dell’incontro trilaterale con i leader di Svezia e Turchia.

“Sono felice di annunciare che il presidente Erdogan ha concordato di concedere l’ingresso della Svezia nella Nato il prima possibile”, ha detto Stoltenberg.

Le parole di Stoltenberg sull’accordo Svezia-Turchia

“Siamo stati in grado di riconciliare le preoccupazioni della Turchia e della Svezia, ora abbiamo nel testo concordato fatti passi avanti su come implementare la lotta al terrorismo, lavorare insieme come alleati e far sì che le restrizioni sull’export delle armi da Stoccolma ad Ankara siano rimosse”, ha spiegato Stoltenberg da Vilnius, dove è in corso il summit della Nato.

“Oggi è un giorno storico. Abbiamo un chiaro impegno da parte di Ankara di presentare la ratificazione della Svezia al Parlamento il primo possibile e di lavorare perché la ratificazione avvenga il prima possibile”, ha aggiunto.

In cambio la Svezia sosterrà l’ingresso della Turchia nell’Ue

Ora resta da convincere l’Ungheria, altro Paese che si era opposto all’ingresso della Svezia nella Nato. Stoltenberg, tuttavia, si è detto fiducioso sulla possibilità di risolvere la questione con l’Ungheria.

Il via libera della Turchia è arrivato quando Erdogan, da poco confermato presidente, ha incassato l’impegno svedese, nella persona del presidente Ulf Kristersson, a sostenere l’ingresso della Turchia nell’Unione Europea. L’ostacolo della Turchia, finora, era stato quello più grande all’ingresso della Svezia nell’Alleanza Atlantica.

Glad to announce that after the meeting I hosted with @RTErdogan & @SwedishPM, President Erdogan has agreed to forward #Sweden‘s accession protocol to the Grand National Assembly ASAP & ensure ratification. This is an historic step which makes all #NATO Allies stronger & safer. pic.twitter.com/D7OeR5Vgba — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 10, 2023

Lo scorso 4 aprile era stata la Finlandia a entrare nella Nato, con grande disappunto da parte della Russia di Putin, che confina proprio con la Finlandia.

Le parole del presidente americano Biden

Il primo a commentare l’intesa è stato Joe Biden: “Accolgo con favore la dichiarazione rilasciata questa sera dalla Turchia, dalla Svezia e dal Segretario generale della Nato, sull’impegno del presidente Erdogan a dare il via libera all’adesione di Stoccolma”.

“Sono pronto a collaborare con il presidente turco e il suo Paese per rafforzare la difesa nell’area euro-atlantica. Non vedo l’ora di dare il benvenuto al Primo Ministro Kristersson e alla Svezia come nostro 32° alleato nella Nato per la sua ferma leadership”, ha aggiunto il presidente americano.