Pecore girano in cerchio da giorni, il video è virale: "Apocalisse vicina" per il web, ma forse sono infette

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Attenti a contare le pecore prima di andare a dormire, perché potrebbe venirvi il capogiro. Un intero gregge sta girando in tondo da ben 15 giorni in una remota regione della Cina. Il video dello strano comportamento degli ovini, immortalato dalle videocamere di sorveglianza, ha fatto in pochissimo il giro del mondo, e subito sono partite le speculazioni sulla sua causa.

Pecore in marcia da giorni: il video virale che arriva dalla Cina

Le pecore starebbero marciando dal 4 novembre in senso orario – non è stato specificato se si siano mai fermate per mangiare o dormire – formando un cerchio perfetto e inquietante.

Nonostante nell’azienda agricola mongola ci siano 34 recinti, solo gli ovini di quello numero 13 hanno iniziato a comportarsi in questo modo.

“L’Apocalisse è vicina”: il web impazzisce per le pecore “indemoniate”

Un numero non casuale, visto il simbolismo che porta con sé nel mondo occidentale. Se in Italia il numero della disgrazia è il 17, infatti, nei Paesi nordici e anglosassoni, ma anche in Spagna e in Grecia, è il 13 a portare sfortuna.

Tanto che sul web qualcuno ha iniziato a parlare di pecore indemoniate e di presagi dell’Apocalisse. Peccato che in Cina e in gran parte dell’Asia il 13 sia un numero fortunato e propiziatorio.

Il batterio della listeria dietro lo strano comportamento delle pecore?

Non è chiaro cosa stia spingendo le pecore a girare in circolo. Ma tra le cause potrebbe esserci un’infezione ormai molto nota in Italia, la listeriosi.

I batteri della listeria possono infatti influire in maniera sensibile sul sistema nervoso e il cervello ovino, causando comportamenti come quello che si sta osservando in questi giorni in Cina.

Tra i motivi possibili ci sono anche contaminazioni del terreno, magari con funghi, segnali radio o addirittura la possibilità che sia solo una trovata pubblicitaria. Magari per un nuovo film o una serie tv horror.