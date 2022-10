Papà di 23 anni muore per un malore improvviso nel sonno, il dolore della fidanzata: "Dovevamo sposarci"

Jack Grozier, un giovane papà di appena 23 anni, è stato trovato morto nella sua casa di New Cumnock, nell’Ayrshire, in Scozia, giovedì 29 settembre. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo è deceduto a causa di un malore improvviso nel sonno.

Il dolore della fidanzata

La prematura scomparsa del giovane ha sconvolto e commosso tutta la Scozia. Samantha Kelly, fidanzata di Jack Grozier e mamma del piccolo Harris di tre anni, ha affermato: “Non ti aspetti mai di perdere il tuo ragazzo, mi ha mandato un messaggio la sera prima per dirmi che mi avrebbe parlato la mattina successiva”.

“Adorava essere un papà. Voleva essere la versione migliore di se stesso per Harris. Harris sorrideva sempre per lui” ha ricordato.

“È la cosa peggiore che abbia mai passato, era il mio migliore amico” ha aggiunto Samantha Kelly, nelle dichiarazioni riportate dal Mirror.

“Stavamo per sposarci”

Samantha, che vive a Coylton con Harris, ha rivelato che lei e Jack stavano pianificando il futuro insieme e stavano progettando di sposarsi.

“Jack adorava far ridere tutti: non c’è niente che non avrebbe fatto per i suoi amici o la sua famiglia. Abbiamo passato dei momenti fantastici insieme”.

Fonte foto: 123RF Il giovane è morto per un malore improvviso nel sonno

Il nuovo lavoro da fattorino

Jack avrebbe dovuto iniziare un nuovo lavoro come fattorino, dopo aver lavorato in precedenza come muratore.

Era anche un accanito fan dei Rangers e aveva programmato di recarsi a Liverpool per la sfida di Champions League in programma il 4 ottobre.

La sorella maggiore Kerry Alexander (Grozier) lo ha ricordato così: “Siamo tutti senza parole e devastati. Jack era affettuoso”.