"Pancetta o guanciale?", la parodia dei manifesti PD piace anche a Enrico Letta: cosa sta succedendo

“Con la pancetta/con il guanciale”: tutti abbiamo notato il tweet di Enrico Letta con l’evidente riferimento alla pasta alla carbonara nel bel mezzo della campagna elettorale social. Il leader del PD lo ha condiviso venerdì 26 agosto, suscitando non poche reazioni.

Pancetta o guanciale: cosa c’è dietro il meme condiviso da Enrico Letta

In queste settimane il Partito Democratico sta conducendo la propria campagna elettorale a colpi di manifesti polarizzanti.

I colori scelti dividono la schermata: rosso per il PD, nero per tutto il resto.

Così il partito di Enrico Letta, con la parola “scegli” in calce come claim, pone gli utenti social di fronte a un bivio: “Con Putin/con l’Europa”, “Combustibili fossili/Energie rinnovabili” e via discorrendo.

È assai noto che i politici sono spesso oggetto di parodie, specialmente quando si approssima il giorno delle elezioni.

In questo caso, sui social è comparso un manifesto che divide in due la schermata, ma al posto dei topic scelti dal PD troviamo: “Con la pancetta/con il guanciale”, argomento che in ogni caso divide gli italiani da sempre.

Enrico Letta, divertito dalla parodia, ha condiviso il post e ha risposto: “Guanciale tutta la vita”.

Parla l’autore della parodia

Autore della parodia della campagna PD è Matteo Cassanelli, che – riporta ‘Repubblica’ – commenta così l’apprezzamento di Enrico Letta:

“L’ho postato per fare autoironia, mi piace la campagna elettorale che sta facendo il Pd, ma qui volevo solo scherzare con i miei amici. Questa mattina la sorpresa, quando ho visto che il segretario Enrico Letta lo aveva ripreso sui social”.

Qualche affiliazione? Matteo specifica: “Non lavoro per un partito, sono un ingegnere informatico”.

La reazione degli altri candidati

Carlo Calenda è forse il più critico nei confronti del segretario dem: “Siamo tutti felici che ti stia divertendo con questo giochino rosso e nero, ma visto che sei a Modena, fai un salto a Sassuolo e vedi come si stanno divertendo anche i produttori di piastrelle che rischiano di chiudere”.

Meno severo Matteo Salvini, che ripropone la grafica della campagna PD con il rosso e il nero e appone i testi: “Torno in Francia/Resto in Italia”.