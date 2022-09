Elezioni, se si è positivi al Covid si può votare da casa: entro quando fare richiesta

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Manca pochissimo al giorno delle elezioni politiche. Il 25 settembre sarà possibile votare anche per chi ha contratto il Covid, ma sarà necessario rispettare alcuni passaggi. La normativa vigente prevede diverse modalità di espressione del diritto al voto anche per chi si trova in ospedale o necessita di assistenza. Vediamo ogni singolo caso.

Come votare il 25 settembre 2022: elettori ricoverati in luoghi di cura

Se un elettore si trova in un ospedale o in una casa di cura, può votare nel luogo in cui è ricoverato.

Deve però presentare al Sindaco del Comune di residenza un’apposita dichiarazione con la volontà di esprimere lì il voto e l’attestazione del direttore sanitario che ne comprova la degenza.

La dichiarazione deve essere inoltrate, per il tramite del direttore amministrativo o della segretaria, deve pervenire al Comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione, e dunque non oltre il 22 settembre 2022.

Elettori con disabilità e non autonomi: le regole per gli accompagnatori

Gli elettori con disabilità che ne impediscono l’espressione autonoma del voto, ad esempio i non vedenti o gli affetti da paralisi, possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale.

Sono ammessi al voto assistito al seggio solo gli elettori che presentano un’apposita certificazione sanitaria al Comune di residenza, che provvede all’inserimento di un’annotazione (recante la dicitura “AVD”) sulla tessera elettorale.

In caso di impedimento fisico evidente, l’elettore può entrare nella cabina con un accompagnatore. In alternativa può anche portare con sé un certificato medico.

Ogni elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per un solo altro elettore. Il Comune mette a disposizione, in genere, il trasporto disabili.

Elettori non deambulanti e con ridotta deambulazione: le regole ai seggi

Gli elettori non deambulanti che non possono accedere alle sezioni elettorali tramite la sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione del comune allestita in edifici senza barriere architettoniche.

Presentando però un certificato medico attestante la capacità ridotta di deambulazione o una copia autentica della patente di guida speciale. Il voto è poi espresso nella cabina allestita appositamente.

Come funziona il voto a domicilio per gli elettori con gravi infermità

Gli elettori con gravi infermità che non ne consentono l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano o che sono dipendenti da apparecchiature elettromedicali, possono votare a domicilio.

La domanda, corredata da un certificato medico della Asl e della copia della tessera elettorale, doveva essere inviata al Comune di residenza entro il 20esimo giorno prima della data della votazione. Cioè entro il 5 settembre 2022.

Votare con il Covid è possibile? Ultimo giorno per i certificati

Anche le persone affette da Covid possono votare nel proprio Comune dopo aver fatto pervenire al sindaco, in un periodo compreso tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione (e quindi entro oggi 20 settembre) i seguenti documenti.

Dichiarazione con la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio, specificando l’indirizzo completo.

Certificato rilasciato dal funzionario medico designato dalla Asl in data non anteriore al 14° giorno antecedente la data della votazione (12 settembre) che attesti l’isolamento o la quarantena Covid.

Il voto dei positivi è raccolto da appositi seggi speciali.

Fonte foto: ANSA Una scheda elettorale.

Anche i pazienti Covid ricoverati possono votare. Possono farlo nelle sezioni ospedaliere nelle strutture con almeno 100 posti letto o con la raccolta del voto attraverso seggi speciali che si recano appositamente nelle strutture sanitarie.

Se siete ancora indecisi su chi votare, qua potete trovare i programmi di tutti i partiti che si presentano alle elezioni politiche del 25 settembre 2022.

Potete invece leggere qua le indicazioni sugli orari e i documenti da portare con voi ai seggi. E attenzione: da quest’anno la platea di chi vota al Senato è stata ampliata. Possono infatti votare tutti i maggiorenni.

FAQ Si può votare alle elezioni con il Covid? Sì, presentando la documentazione entro 5 giorni dalla data del voto. Si può votare alle elezioni dall'ospedale? Sì, avvertendo il Comune e il dirigente sanitario. Si può votare alle elezioni da casa? Sì, in caso di isolamento causa Covid o di impossibilità per motivi di salute.