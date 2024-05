Pablo Trincia provoca Enrico Mentana sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza: il commento su Instagram

Pablo Trincia punge Enrico Mentana su Instagram. Il motivo del contendere: la guerra tra Israele e Hamas a Gaza. E i follower del direttore del tg di La7 si scatenano.

Il commento di Trincia al post Instagram di Mentana

Mentana stamattina, venerdì 31 maggio, ha pubblicato sul proprio profilo la prima pagina del New York Times dedicata alla condanna di Donald Trump.

Tra le decine di commenti, spicca quella del collega italo-tedesco:

Due parole sui massacri di Gaza, direttore. Dai che ce la facciamo

La provocazione non è passata inosservata e sotto il post dedicato all’ex presidente degli Stati Uniti è scaturito un dibattito serrato sul conflitto israelo-palestinese.

Trincia non si è infatti limitato a lanciare il sasso e ha risposto a chi criticava la sua affermazione, definita da molti fuori contesto. “È in atto un genocidio – ha replicato l’ex “iena” a un utente – Più che obbligatorio, direi che è necessario parlarne”.

I follower vanno in soccorso al direttore del tg di La7

Alcuni follower di Mentana hanno in seguito attaccato pesantemente Trincia, reo, a loro dire, di rivolgere una critica ingiusta al fondatore del TG5.

“Non mi sembra che il direttore non abbia mai parlato di quello che sta succedendo in Medio Oriente” si legge in un commento.

“Mi pare che Mentana della guerra in Palestina ne parli – scrive un altro utente – Benaltrismo per benaltrismo, è come se sotto un post su un tuo podcast qualcuno ti chiedesse di parlare dei massacri in Ucraina“.

Il precedente: Trincia contro Monteleone

Negli ultimi mesi Trincia si è esposto spesso a favore del popolo palestinese e quella con Mentana non è la prima polemica maturata sui social.

A inizio maggio, ad esempio, era arrivato l’attacco frontale all’inviato delle Iene Antonino Monteleone.

“Poi ci sono quelli come lui – aveva scritto Trincia commentando un post di Monteleone – che oltre a sostenere ciecamente la propaganda israeliana si vanta di aver contribuito a censurarlo…”.

Il riferimento è a un post che la iena avrebbe fatto rimuovere a Motaz Azaiza, uno dei reporter più seguiti tra quelli che stanno raccontando il conflitto.