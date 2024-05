Scontro Marco Travaglio-Le Iene sul servizio di Chico Forti, la replica dopo l'attacco sul Fatto Quotidiano

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Lite tra Marco Travaglio e Le Iene. Il programma di Mediaset ha accusato la società Loft Produzioni, controllata dall’editore del Fatto Quotidiano, di aver fatto rimuovere un servizio in cui il giornalista parlava di Chico Forti.

Il servizio delle Iene su Chico Forti e Travaglio

In un servizio del 21 maggio il programma Le Iene ha mandato un servizio nel quale veniva criticato un titolo del giornale Il Fatto Quotidiano, che definiva il detenuto italiano condannato per omicidio negli Usa “Assassino”, criticando la presidente del Consiglio per averlo accolto pubblicamente.

Il centro del servizio era il paragone tra l’atteggiamento del giornale nei confronti di Forti alcuni giorni fa e quello che aveva tenuto nel 2024, quando lo stesso Forti era stato vicino al ritorno in Italia durante il Governo Conte due, e il Fatto Quotidiano non aveva usato toni così marcati.

L'incontro tra Forti e Meloni

Durane questo servizio le Iene hanno utilizzato uno spezzone del programma di Canale Nove “Accordi e Disaccordi” in cui Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, ribadiva i suoi dubbi sull’accoglienza riservata a Forti da Giorgia Meloni.

Botta e risposta tra Le Iene e Loft Produzioni

Le Iene hanno quindi accusato Loft Produzioni, azienda controllata dall’editore del Fatto Quotidiano e produttrice di Accordi e Disaccordi, di aver costretto Mediaset a rimuovere il servizio perché: “evidentemente, non era d’accordo nel farci tenere lo spezzone in cui Marco Travaglio parlava del trasferimento di Chico Forti in Italia”.

Loft produzioni ha invece replicato: “Le Iene accusano Marco Travaglio di non voler far sapere ciò che aveva dichiarato ad Accordi e Disaccordi nella puntata su Nove del 18 maggio sul caso Forti. Se hanno dovuto rimuovere stralci del nostro programma dal loro servizio è perché li avevano presi senza i necessari permessi. Senza alcuna richiesta formale a Loft Produzioni e senza pagare i diritti di utilizzo per la messa in onda su Italia 1 del 21 maggio che ora dovranno, giustamente, versare a noi”.

Il programma Le Iene ha poi risposto: “Noi de ‘Le Iene’ diritti del programma ‘Accordi & Disaccordi’ li avevamo chiesti sia a Warner Bros. Discovery che a Loft Produzioni. […]. La risposta non arrivava, così abbiamo usato 25 secondi di quel documento per fare conoscere il pensiero di Marco Travaglio sul caso Chico Forti. Ieri mattina Loft Produzioni ha chiesto 2.000 euro (che ovviamente saranno pagati) per quell’utilizzo, e ci ha diffidato dal mantenere quel video all’interno del nostro servizio pubblicato sul web”

La risposta di Marco Travaglio

Anche Marco Travaglio ha poi tenuto a commentare la vicenda: “Non mi occupo di diritti televisivi, chiaramente violati dalle Iene, che infatti dovranno pagarli alla produzione di Accordi e Disaccordi, non certo a me” ha commentato il direttore del Fatto Quotidiano

“Ribadisco integralmente ciò che ho dichiarato ad Accordi e Disaccordi sul dolore della famiglia della vittima, senza alcuna ‘amarezza’: dalla mia parte ci sono le sentenze irrevocabili, dalla parte delle Iene le farneticazioni e le bufale di cui quel programma è ormai primatista mondiale” ha poi concluso.