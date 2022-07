Omicidio-suicidio tra Varese e Canton Ticino: spara al rivale in amore e all'ex compagna, poi si uccide

Sparatorie e sangue tra la Svizzera e l’Italia, l’ennesimo regolamento di conti ‘sentimentale’. Un uomo, secondo le prime ricostruzioni della vicenda raccontate dal Corriere della Sera, si è recato a Cantello (in provincia di Varese) e, individuato il rivale in amore, cioè colui che frequentava la sua ex compagna, lo ha ucciso. Dopodiché ha superato il confine, è entrato in Svizzera, dove si trova la donna con cui aveva avuto una relazione: anche a lei ha sparato (al momento è in fin di vita) per poi togliersi la vita. Tutte le persone coinvolte sono cittadini italiani residenti per motivi di lavoro in Canton Ticino.

Doppia sparatoria tra Lombardia e Canton Ticino: uomo spara al rivale in amore, all’ex e poi si suicida

La vicenda è avvenuta intorno alle 18.30 di lunedì 25 luglio, a cavallo fra Lombardia e Canton Ticino. Il cadavere dell’uomo ucciso dall’omicida è stato trovato a Cantello, in una strada tra i boschi.

I carabinieri del reparto investigativo di Varese sono subito giunti sul luogo del delitto assieme ai soccorsi sanitari, arrivati con automedica e ambulanza.

Il ritrovamento del cadavere a Cantello

Per la vittima dell’agguato, un uomo classe 1973, non c’era più nulla da fare. La via in cui è stato trovato il cadavere è stata bloccata. Bloccate anche le vie d’accesso al luogo del delitto.

L’uomo ucciso è stato trovato a terra, nei pressi della sua vettura. Aveva ferite fatali al collo e in altre zone vitali. Secondo quanto trapelato finora è stato freddato con almeno due colpi d’arma da fuoco.

Gravissima la donna

L’omicida si è poi diretto a Stabio, il primo paese della zona che si incontra passando il confine italiano. In località “Terme” ha rintracciato l’ex ed ha aperto il fuoco anche su di lei. Con la medesima arma, si è infine suicidato.

La donna è gravissima ed è stata soccorsa dai sanitari svizzeri. La polizia cantonale ha cinturato la zona.